Марко Асенсио: до перехода в "Реал" у меня был вариант с "Барселоной"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио рассказал, что мог перейти в "Барселону" до прихода в мадридский клуб."У меня был вариант с "Барселоной", еще до того, как я перешел в "Реал". Я горд выступать за такую команду. Не только из-за ее названия, но и из-за того, что для меня сделали. Я люблю своих болельщиков, они просто великолепны", - цитирует Асенсио Cope.21-летний футболист выступает за "Реал" с 2015 года.