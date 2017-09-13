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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Марко Асенсио: до перехода в "Реал" у меня был вариант с "Барселоной"
Полузащитник "Реала" Марко Асенсио рассказал, что мог перейти в "Барселону" до прихода в мадридский клуб.
"У меня был вариант с "Барселоной", еще до того, как я перешел в "Реал". Я горд выступать за такую команду. Не только из-за ее названия, но и из-за того, что для меня сделали. Я люблю своих болельщиков, они просто великолепны", - цитирует Асенсио Cope.
21-летний футболист выступает за "Реал" с 2015 года.
"У меня был вариант с "Барселоной", еще до того, как я перешел в "Реал". Я горд выступать за такую команду. Не только из-за ее названия, но и из-за того, что для меня сделали. Я люблю своих болельщиков, они просто великолепны", - цитирует Асенсио Cope.
21-летний футболист выступает за "Реал" с 2015 года.
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