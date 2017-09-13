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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Карлос Тевес и Фредди Гуарин не будут играть из-за лишнего веса
Главный тренер "Шанхай Шеньхуа" Ву Цзиньсу объяснил, почему нападающий Карлос Тевес не сможет сыграть в ближайших матчах.
"Тевес не готов физически и не будет играть. У него лишний вес, как и у Гуарина.
Я несу ответственность за команду, и если ты не можешь играть, то ты не будешь включен в заявку", – передает слова тренера Sky Sports.
"Тевес не готов физически и не будет играть. У него лишний вес, как и у Гуарина.
Я несу ответственность за команду, и если ты не можешь играть, то ты не будешь включен в заявку", – передает слова тренера Sky Sports.
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