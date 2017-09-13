Карлос Тевес и Фредди Гуарин не будут играть из-за лишнего веса

Главный тренер "Шанхай Шеньхуа" Ву Цзиньсу объяснил, почему нападающий Карлос Тевес не сможет сыграть в ближайших матчах."Тевес не готов физически и не будет играть. У него лишний вес, как и у Гуарина.Я несу ответственность за команду, и если ты не можешь играть, то ты не будешь включен в заявку", – передает слова тренера Sky Sports.