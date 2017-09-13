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Карлос Тевес и Фредди Гуарин не будут играть из-за лишнего веса

Главный тренер "Шанхай Шеньхуа" Ву Цзиньсу объяснил, почему нападающий Карлос Тевес не сможет сыграть в ближайших матчах.

"Тевес не готов физически и не будет играть. У него лишний вес, как и у Гуарина.

Я несу ответственность за команду, и если ты не можешь играть, то ты не будешь включен в заявку", – передает слова тренера Sky Sports.
Теги: Шанхай Шэньхуа Тевес
Сегодня, 14:59
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№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
В заголовке Гонсало Игуаин, в тексте новости Фредди Гуарин...в принципе одно и то же smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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