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"Урал" объявил о прекращении сотрудничества с Максимом Григорьевым

"Урал" объявил о расторжении соглашения с полузащитником Максимом Григорьевым. Контракт разорван по взаимному согласию сторон.

"Григорьев покидает нашу команду и в ближайшее время будет отзаявлен. Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих – травмировался Владимир Ильин, болел Игорь Портнягин.

Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение", - сообщил наставник "Урала" Александр Тарханов.

ФК "Урал"
Теги: Урал Григорьев
Сегодня, 09:50
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№1 Написал: 120220 (Сегодня, 11:05) #
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online
Болеет за:
«Урал»
Бухать надо меньше.
Регистрация: 29.07.2008
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