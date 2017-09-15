"Урал" объявил о прекращении сотрудничества с Максимом Григорьевым

"Урал" объявил о расторжении соглашения с полузащитником Максимом Григорьевым. Контракт разорван по взаимному согласию сторон."Григорьев покидает нашу команду и в ближайшее время будет отзаявлен. Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих – травмировался Владимир Ильин, болел Игорь Портнягин.Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение", - сообщил наставник "Урала" Александр Тарханов.