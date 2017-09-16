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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анонс 14-го тура ФНЛ
Анонс 14-го тура ФНЛ
Эдер: конечно, я хочу сыграть с "Амкаром" и забить
Нападающий "Локомотива" Эдер высказался относительно предстоящего матча 10-го тура премьер-лиги с "Амкаром".
"Против "Амкара" нужно играть компактно и агрессивно в каждом моменте, оказывать на них давление и попытаться забить. Пока не знаю, выйду ли я на поле в предстоящем матче.
Все станет ясно после тренировки. Конечно, я хочу сыграть и забить", - цитирует португальца официальный сайт "железнодорожников".
"Против "Амкара" нужно играть компактно и агрессивно в каждом моменте, оказывать на них давление и попытаться забить. Пока не знаю, выйду ли я на поле в предстоящем матче.
Все станет ясно после тренировки. Конечно, я хочу сыграть и забить", - цитирует португальца официальный сайт "железнодорожников".
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