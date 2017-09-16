Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Эдер: конечно, я хочу сыграть с "Амкаром" и забить

Нападающий "Локомотива" Эдер высказался относительно предстоящего матча 10-го тура премьер-лиги с "Амкаром".

"Против "Амкара" нужно играть компактно и агрессивно в каждом моменте, оказывать на них давление и попытаться забить. Пока не знаю, выйду ли я на поле в предстоящем матче.

Все станет ясно после тренировки. Конечно, я хочу сыграть и забить", - цитирует португальца официальный сайт "железнодорожников".
Теги: Эдер Локомотив
Сегодня, 15:52
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.