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Барбоза назвал условие для возвращения Роналду в национальную команду

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает маловероятным возвращение Криштиану Роналду в национальную команду.
Фото: Getty Images
По мнению представителя, для этого необходимо, чтобы сборную покинул главный тренер Жорже Жезуш.

- Должно сложиться несколько факторов, чтобы Роналду вернулся в сборную.

До Евро-2028 сборную Португалии должен покинуть Жорже Жезуш. Только в таком случае Роналду вернется в сборную. Ему уже 41 год. Это серьезный возраст. Думаю, что его возвращение в национальную команду маловероятно, - приводит слова Барбозы "СЭ".

5 ноября Роналду объявил о завершении международной карьеры. За сборную Португалии форвард выступал с 2003 года, провёл 234 матча и забил 146 голов.

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