Вадим Скрипченко: после счета 1:0 была надежда, что можно отыграться

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко подвел итоги матча против "Краснодара" (1:5) в десятом туре чемпионата России."Заслуженная победа "Краснодара", мы в разных весовых категориях. Надо понимать это поражение и то, что работы непочатый край. Команда имели хорошие голевые моменты. После счета 1:0, когда доиграли первый тайм, была еще надежда, что можно отыграться", – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш Футбол".