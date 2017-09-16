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Вадим Скрипченко: после счета 1:0 была надежда, что можно отыграться

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко подвел итоги матча против "Краснодара" (1:5) в десятом туре чемпионата России.

"Заслуженная победа "Краснодара", мы в разных весовых категориях. Надо понимать это поражение и то, что работы непочатый край. Команда имели хорошие голевые моменты. После счета 1:0, когда доиграли первый тайм, была еще надежда, что можно отыграться", – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш Футбол".
Теги: Скрипченко Анжи Краснодар
Сегодня, 21:44
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