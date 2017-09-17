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У Уэлбека подозрение на разрыв паховой мышцы

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о травме Дэнни Уэлбека и отметил, что форвард может снова выбыть на длительный срок.

У игрока подозрение на разрыв паховой мышцы.

Уэлбек вынужденно покинул поле на 73-й минуте матча с "Челси" (0:0).

"Похоже, это серьезная травма паха", - цитирует Арсена Венгера The Telegraph.
Теги: Венгер Уэлбек Арсенал
Сегодня, 20:32
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