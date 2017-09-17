Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Георгий Черданцев: "Спартак" совершенно разобранный. Тихий ужас!

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Георгий Черданцев прокомментировал итоги матча 10-го тура РФПЛ "Тосно" - "Спартак".

"Тосно" – красавцы. Просто красавцы! "Спартак" совершенно разобранный. Тихий ужас", – написал Черданцев в твиттере.

Красно-белые упустили победу, имея преимущество в два мяча. При этом хозяева поля с 30-й минуты играли в меньшинстве.
Теги: Черданцев Спартак Тосно
Вчера, 23:22
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:09) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Когда судьишки тянули твой СпаМ, то Юру это вполне устраивало.
Вот теперь посокрушайся, потому-что на одном желании годами никого не обыграешь.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:32) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
спартак -Тихий ужас"

Под громкие аплодисменты! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.