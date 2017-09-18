Кирилл Панченко в среду перенесет операцию на колене

Полузащитник сборной России и "Динамо" Кирилл Панченко, получивший травму крестообразной связки колена, в среду перенесет операцию, передает пресс-служба бело-голубых.Ранее сообщалось, что футболист не поможет "Динамо" до конца года."Операция Кириллу Панченко будет проведена в среду, 20 сентября", - говорится в сообщении.