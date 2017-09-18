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Кирилл Панченко в среду перенесет операцию на колене

Полузащитник сборной России и "Динамо" Кирилл Панченко, получивший травму крестообразной связки колена, в среду перенесет операцию, передает пресс-служба бело-голубых.

Ранее сообщалось, что футболист не поможет "Динамо" до конца года.

"Операция Кириллу Панченко будет проведена в среду, 20 сентября", - говорится в сообщении.
Теги: Панченко Динамо
Сегодня, 15:30
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№3 Написал: safonas (Сегодня, 16:02) #
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здоровья! блин сколько молодежи в этом году кресты порвали капец...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:44) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Серьезная потеря для динамиков. А я хотел, чтоб Панча сыграл против ЦСКА...что ж в следующем году если, точнее во втором круге


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:34) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья тебе, Кирилл
Возвращайся побыстрее, но не торопи восстановление (что бы без рецидивов)!


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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