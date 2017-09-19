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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Квинси Промес вызван в сборную Голландии на матчи с Белоруссией и Швецией
Тренерский штаб сборной Нидерландов вызвал игроков на предстоящие игры квалификации ЧМ-2018.
7 октября голландской команде предстоит сыграть на выезде со сборной Белорусии, а 10 октября - дома с командой Швеции.
Состав сборной Нидерландов:
Вратари: Йерун Зут (ПСВ), Яспер Силлессен («Барселона»), Мартин Стекеленбург («Эвертон»).
Защитники: Натан Аке («Борнмут»), Дейли Блинд («МЮ»), Уэсли Худт («Саутгемптон»), Маттейс де Лигт («Аякс»), Карим Рекик («Герта»), Кенни Тете («Лион»), Йоэл Велтман («Аякс»), Стефан Де Врей («Лацио»), Бруно Инди («Сток Сити»), Дарил Янмат («Уотфорд»), Тимоти Фосу-Менса («Кристал Пэлас»).
Полузащитники: Донни ван де Бек («Аякс»), Марко ван Гинкел (ПСВ), Тонни де Вильена («Фейеноорд»), Дэви Прёппер («Брайтон энд Хоув Альбион»), Уэсли Снейдер («Ницца»), Кевин Стротман («Рома»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Квинси Промес («Спартак»), Арьен Роббен («Бавария»), Йенс Торнстра («Фейенорд»), Дави Классен («Эвертон»), Джермейн Ленс («Бешикташ»).
Нападающие: Мемфис Депай («Лион»), Бас Дост («Спортинг» Лиссабон), Винсент Янссен («Фенербахче»), Робин ван Перси («Фенербахче»), Стивен Бергёйс («Фейенорд»), Клас-Ян Хунтелаар («Аякс»), Юрген Локадиа (ПСВ), Элджеро Элиа («Истанбул Башакшехир»), Райан Бабель («Бешикташ»).
7 октября голландской команде предстоит сыграть на выезде со сборной Белорусии, а 10 октября - дома с командой Швеции.
Состав сборной Нидерландов:
Вратари: Йерун Зут (ПСВ), Яспер Силлессен («Барселона»), Мартин Стекеленбург («Эвертон»).
Защитники: Натан Аке («Борнмут»), Дейли Блинд («МЮ»), Уэсли Худт («Саутгемптон»), Маттейс де Лигт («Аякс»), Карим Рекик («Герта»), Кенни Тете («Лион»), Йоэл Велтман («Аякс»), Стефан Де Врей («Лацио»), Бруно Инди («Сток Сити»), Дарил Янмат («Уотфорд»), Тимоти Фосу-Менса («Кристал Пэлас»).
Полузащитники: Донни ван де Бек («Аякс»), Марко ван Гинкел (ПСВ), Тонни де Вильена («Фейеноорд»), Дэви Прёппер («Брайтон энд Хоув Альбион»), Уэсли Снейдер («Ницца»), Кевин Стротман («Рома»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Квинси Промес («Спартак»), Арьен Роббен («Бавария»), Йенс Торнстра («Фейенорд»), Дави Классен («Эвертон»), Джермейн Ленс («Бешикташ»).
Нападающие: Мемфис Депай («Лион»), Бас Дост («Спортинг» Лиссабон), Винсент Янссен («Фенербахче»), Робин ван Перси («Фенербахче»), Стивен Бергёйс («Фейенорд»), Клас-Ян Хунтелаар («Аякс»), Юрген Локадиа (ПСВ), Элджеро Элиа («Истанбул Башакшехир»), Райан Бабель («Бешикташ»).
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