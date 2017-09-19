Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Рубин" поздравил Сергея Рыжикова с 37-летием

"Рубин" поздравил голкипера команды Сергея Рыжикова с днём рождения.

"19 сентября исполнилось 37 лет многолетнему стражу ворот "Рубина" Сергею Рыжикову.

К данному моменту Сергей Рыжиков провел в составе нашей команды в различных турнирах 355 официальных матчей – это лучший показатель в истории клуба среди вратарей!

Поздравляем Сергея с днем рождения, желаем дальнейших успехов на поле, футбольного долголетия и семейного благополучия!" - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Теги: Рыжиков Рубин
Сегодня, 16:27
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: shanik58 Ростов -Дон (Сегодня, 17:36) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
Мои поздравления Сергей и спортивного долголетия тебе!
Регистрация: 14.08.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.