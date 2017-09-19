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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Рубин" поздравил Сергея Рыжикова с 37-летием
"Рубин" поздравил голкипера команды Сергея Рыжикова с днём рождения.
"19 сентября исполнилось 37 лет многолетнему стражу ворот "Рубина" Сергею Рыжикову.
К данному моменту Сергей Рыжиков провел в составе нашей команды в различных турнирах 355 официальных матчей – это лучший показатель в истории клуба среди вратарей!
Поздравляем Сергея с днем рождения, желаем дальнейших успехов на поле, футбольного долголетия и семейного благополучия!" - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
"19 сентября исполнилось 37 лет многолетнему стражу ворот "Рубина" Сергею Рыжикову.
К данному моменту Сергей Рыжиков провел в составе нашей команды в различных турнирах 355 официальных матчей – это лучший показатель в истории клуба среди вратарей!
Поздравляем Сергея с днем рождения, желаем дальнейших успехов на поле, футбольного долголетия и семейного благополучия!" - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
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