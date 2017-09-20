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Никита Симонян: конечно, игра "Спартака" сильно разочаровывает

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение по игре московского "Спартака" на старте сезона.

"Конечно, игра "Спартака" в последнее время сильно разочаровывает - много вопросов и к футболистам, и к тренерскому штабу. Сейчас сложно выделить какие-то положительные моменты в том футболе, который демонстрирует команда Массимо Карреры.

Нельзя сказать, что "Спартак" играет ужасно - определенные игровые отрезки он проводит неплохо. Но впечатление все-таки смазанное - ввиду итоговых результатов. Так или иначе, я надеюсь и верю, что спартаковцы найдут силы собраться и выправят ситуацию. Всё в руках футболистов, главного тренера и руководства клуба", - цитируют Симоняна "Известия".
Теги: Симонян Спартак
Сегодня, 10:54
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№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:56) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
А ведь Полукаров прав
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 11:49) #
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В прошлом году, кто готовил команду Спартак к сезону???
Правильно. Аленичев и его тренерский штаб!
В этом сезоне, кто готовил команду Спартак к сезону???
Правильно. Каррера и его тренерский штаб!
Как говорится, ПОЧУВСТВУЙТЕ разницу!
В прошлом году подготовку к сезону закладывал Аленичев и его тренерский штаб плюс БОЛЬШОЙ и ДЕНЕЖНО затратный административный, календарный и судейский ресурс РФС и Федуна помогли Спартаку, всеми НЕПРАВДАМИ, занять первое место!
А сейчас подготовительного фундамента Аленичева в Спартаке НЕТ, вот и получили стартовый ПРОВАЛ Карреры!
Каррера не умеет готовить команду к сезону!
Что и ТРЕБОВАЛОСЬ доказать!
Ведь Карреру приглашали, как специалиста по обороне и защитным построениям!
И что мы по факту получили!
Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 15 мячей в 10-ти играх чемпионата!
Больше пропущенных только у Анжи — 23!
При ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ разнице забитых и пропущенных мячей!


«Спартак» третью свою игру уже ведёт со счётом 2:0 и не может выиграть.
Безобразно играет вся оборона Спартака.
Каррера поплыл и не знает что делать.
Нет взаимопонимания в защите.
Без системная ротация состава.
Замены Карреры не усиливают игру, а ведут к провалу концовки матчей.
Зачем он заменил Таски?
А в других матчах, не пойми какие замены, а усиления нет и Спартак проваливает концовки.
Спартак, в очередной раз, доказал, что без помощи арбитров, они не умеют честно побеждать, только с помощью скандального судейства, в свою пользу!
Арбитры, всеми НЕПРАВДАМИ и СКАНДАЛАМИ, помогают Спартаку, а Спартак не выигрывает!!!
Спартаку надо честно играть, а не надеяться на скандальное судейство в свою пользу!
Поздравляем Тосно с ГРАНДИОЗНЫМ футбольным УСПЕХОМ!!!
Вдесятером НАДРАЛИ Спартаку уши!
МЫ ГОРДИМСЯ игроками Тосно!!!
Они совершили БОЛЬШОЙ футбольный подвиг, вопреки плохому судейству арбитра Сельдякова!
Все молодцы, а Заболотный ОСОБЕННО!
Все ГЕРОИ футбольного ДНЯ и тура!
Благодарим обе команды за ИНТРИГУЮЩИЙ футбол, но хотелось, чтобы арбитры НЕ СКАНДАЛИЛИ!
Сколько можно свистеть в пользу Спартака в ущерб другим командам!
Регистрация: 8.05.2017
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