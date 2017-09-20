В Казахстане продолжают доверять Александру Бородюку

Федерация футбола Казахстана выразила доверие и поддержку главному тренеру сборной Александру Бородюку, несмотря на пять поражений и лишение шансов пробиться на чемпионат мира 2018 года в Россию."Руководство федерации выражает доверие и поддержку команде и главному тренеру национальной сборной Казахстана Александру Бородюку", - сказал спортивный менеджер Игорь Утробин.