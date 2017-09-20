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Георгий Черданцев: бюджетные клубы с низкой посещаемостью надо снимать с соревнований

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев высказался высказался относительно информации о том, что испанская "Сельта" была оштрафована за низкую посещаемость домашних матчей.

"У нас еще строже должно быть: штраф частным клубам, а бюджетные снимать с соревнований", – написал Черданцев в твиттере.
Теги: Черданцев
Сегодня, 13:28
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№4 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 13:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А какая у Сельты посещаемость?
Регистрация: 2.12.2014
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
МОЛОДЧАГА!!!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:36) #
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  •  (4)
online

5 - 7 клубов в четыре круга? Вот блин деятель... Чердак, а как же популяризация спорта #1?
И что ты будешь комментировать, за что зарплату получать? Или всех твоих коллег сократить, а ты монополист?((
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:32) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
а за бездарное комментирование (или предвзятое) - штраф и увольнять с канала
нашлись тут руководители
Россия - не Испания и не британия, что бы о таком заявлять. Нет у нас культуры боления...а ранее и стадионов то не было
как же добивают подобные "остроумные" люди


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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