Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Защитник "Луча-Энергии": мы настраивались на команду премьер-лиги, и этим все сказано

Защитник «Луча-Энергии» Дмитрий Тихий прокомментировал матч 1/16 финала Кубка России с «Анжи» (2:0).

– С тем составом, что привез во Владивосток «Анжи», судя по всему, управились легко?

– Я бы не сказал, что легко, хотя ход матча мы контролировали и победы добились закономерно. Я даже не знал, какой состав привезут махачкалинцы. Мы настраивались на команду РФПЛ и этим все сказано. Да, за «Анжи» играло много молодежи, но она, видимо, приближена к основе. Хотя надо признать, что в ФНЛ у нас соперники посильнее и с ними тяжелее.

– В 1/8 финала «Луч» выходит на победителя пары «Енисей» – «Ахмат». С кем предпочли бы встретиться?

– Наверное, с «Ахматом». Знаю, что тогда нам придется отправиться Грозный, но, если попадем на «Енисей», будет жеребьевка – и с красноярцами ведь можем сыграть на выезде. В таком случае уж лучше клуб премьер-лиги.

– Нужно ли вообще «Лучу» тратить силы на Кубок, учитывая, что ваша команда борется за выживание в ФНЛ?

– И у ребят, и у тренеров максимальный настрой на оба турнира. Понимаю, что в первенстве мы находимся не в лучшем положении, но ведь уверенность приходит с победами.

– Как взаимодействие с новым главным тренером Жолтом Хорняком?

– Мне нравится работать и с Хорняком, и с его помощником. Очень интересный опыт, европейские тренеры. Словацкий специалист строит игру через контроль мяча – для ФНЛ это не слишком типично. Необычный тренировочный процесс. Думаю, мы на правильном пути. Теперь дело за результатом.

Матч ТВ
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 15:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.