Защитник "Луча-Энергии": мы настраивались на команду премьер-лиги, и этим все сказано

Защитник «Луча-Энергии» Дмитрий Тихий прокомментировал матч 1/16 финала Кубка России с «Анжи» (2:0).– Я бы не сказал, что легко, хотя ход матча мы контролировали и победы добились закономерно. Я даже не знал, какой состав привезут махачкалинцы. Мы настраивались на команду РФПЛ и этим все сказано. Да, за «Анжи» играло много молодежи, но она, видимо, приближена к основе. Хотя надо признать, что в ФНЛ у нас соперники посильнее и с ними тяжелее.– Наверное, с «Ахматом». Знаю, что тогда нам придется отправиться Грозный, но, если попадем на «Енисей», будет жеребьевка – и с красноярцами ведь можем сыграть на выезде. В таком случае уж лучше клуб премьер-лиги.– И у ребят, и у тренеров максимальный настрой на оба турнира. Понимаю, что в первенстве мы находимся не в лучшем положении, но ведь уверенность приходит с победами.– Мне нравится работать и с Хорняком, и с его помощником. Очень интересный опыт, европейские тренеры. Словацкий специалист строит игру через контроль мяча – для ФНЛ это не слишком типично. Необычный тренировочный процесс. Думаю, мы на правильном пути. Теперь дело за результатом.