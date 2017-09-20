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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Защитник "Луча-Энергии": мы настраивались на команду премьер-лиги, и этим все сказано
Защитник «Луча-Энергии» Дмитрий Тихий прокомментировал матч 1/16 финала Кубка России с «Анжи» (2:0).
– С тем составом, что привез во Владивосток «Анжи», судя по всему, управились легко?
– Я бы не сказал, что легко, хотя ход матча мы контролировали и победы добились закономерно. Я даже не знал, какой состав привезут махачкалинцы. Мы настраивались на команду РФПЛ и этим все сказано. Да, за «Анжи» играло много молодежи, но она, видимо, приближена к основе. Хотя надо признать, что в ФНЛ у нас соперники посильнее и с ними тяжелее.
– В 1/8 финала «Луч» выходит на победителя пары «Енисей» – «Ахмат». С кем предпочли бы встретиться?
– Наверное, с «Ахматом». Знаю, что тогда нам придется отправиться Грозный, но, если попадем на «Енисей», будет жеребьевка – и с красноярцами ведь можем сыграть на выезде. В таком случае уж лучше клуб премьер-лиги.
– Нужно ли вообще «Лучу» тратить силы на Кубок, учитывая, что ваша команда борется за выживание в ФНЛ?
– И у ребят, и у тренеров максимальный настрой на оба турнира. Понимаю, что в первенстве мы находимся не в лучшем положении, но ведь уверенность приходит с победами.
– Как взаимодействие с новым главным тренером Жолтом Хорняком?
– Мне нравится работать и с Хорняком, и с его помощником. Очень интересный опыт, европейские тренеры. Словацкий специалист строит игру через контроль мяча – для ФНЛ это не слишком типично. Необычный тренировочный процесс. Думаю, мы на правильном пути. Теперь дело за результатом.
Матч ТВ
– С тем составом, что привез во Владивосток «Анжи», судя по всему, управились легко?
– Я бы не сказал, что легко, хотя ход матча мы контролировали и победы добились закономерно. Я даже не знал, какой состав привезут махачкалинцы. Мы настраивались на команду РФПЛ и этим все сказано. Да, за «Анжи» играло много молодежи, но она, видимо, приближена к основе. Хотя надо признать, что в ФНЛ у нас соперники посильнее и с ними тяжелее.
– В 1/8 финала «Луч» выходит на победителя пары «Енисей» – «Ахмат». С кем предпочли бы встретиться?
– Наверное, с «Ахматом». Знаю, что тогда нам придется отправиться Грозный, но, если попадем на «Енисей», будет жеребьевка – и с красноярцами ведь можем сыграть на выезде. В таком случае уж лучше клуб премьер-лиги.
– Нужно ли вообще «Лучу» тратить силы на Кубок, учитывая, что ваша команда борется за выживание в ФНЛ?
– И у ребят, и у тренеров максимальный настрой на оба турнира. Понимаю, что в первенстве мы находимся не в лучшем положении, но ведь уверенность приходит с победами.
– Как взаимодействие с новым главным тренером Жолтом Хорняком?
– Мне нравится работать и с Хорняком, и с его помощником. Очень интересный опыт, европейские тренеры. Словацкий специалист строит игру через контроль мяча – для ФНЛ это не слишком типично. Необычный тренировочный процесс. Думаю, мы на правильном пути. Теперь дело за результатом.
Матч ТВ
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