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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Авангард" выбил ЦСКА из Кубка России
"Авангард" в Курске в дополнительное время одержал победу над ЦСКА и вышел в 1/8 финала Кубка России.
Кубок России
1/16 финала
"Авангард" К - ЦСКА 1:0
Голы: Коробов, 115 (пен.)
"Авангард": Саутин - Никитин, Дашаев, Концедалов, Багаев - Коробов, Войнов, (Митасов, 46), (Болов, 117), Гурфов, Нетфуллин, Альшин, (Синяев, 82), Аппаев.
ЦСКА: Помазун, Хосонов, Васин, Набабкин, Олейников, (Тикнизян, 74), Натхо, Гордюшенко, (Головин, 96), Миланов, Кучаев, Чалов, Оланаре.
Предупреждения: Кучаев, 75, Натхо, 90+1, Набабкин, 114
Кубок России
1/16 финала
"Авангард" К - ЦСКА 1:0
Голы: Коробов, 115 (пен.)
"Авангард": Саутин - Никитин, Дашаев, Концедалов, Багаев - Коробов, Войнов, (Митасов, 46), (Болов, 117), Гурфов, Нетфуллин, Альшин, (Синяев, 82), Аппаев.
ЦСКА: Помазун, Хосонов, Васин, Набабкин, Олейников, (Тикнизян, 74), Натхо, Гордюшенко, (Головин, 96), Миланов, Кучаев, Чалов, Оланаре.
Предупреждения: Кучаев, 75, Натхо, 90+1, Набабкин, 114
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