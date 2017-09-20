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"Авангард" выбил ЦСКА из Кубка России

"Авангард" в Курске в дополнительное время одержал победу над ЦСКА и вышел в 1/8 финала Кубка России.

Кубок России

1/16 финала

"Авангард" К - ЦСКА 1:0

Голы: Коробов, 115 (пен.)

"Авангард": Саутин - Никитин, Дашаев, Концедалов, Багаев - Коробов, Войнов, (Митасов, 46), (Болов, 117), Гурфов, Нетфуллин, Альшин, (Синяев, 82), Аппаев.

ЦСКА: Помазун, Хосонов, Васин, Набабкин, Олейников, (Тикнизян, 74), Натхо, Гордюшенко, (Головин, 96), Миланов, Кучаев, Чалов, Оланаре.

Предупреждения: Кучаев, 75, Натхо, 90+1, Набабкин, 114
Теги: Авангард ЦСКА
Сегодня, 19:31
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18
(1)
№18 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 19:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Спартачи? Это ж говночашка, так ведь?) ну а вообще тут все по делу, играла команда из Курска с желанием и интереснее. Ну а наш состав - наши проблемы, а не Авангарда.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№17 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 19:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
СЛИЛИ по тихому..........опять проиграли как и год назад.Кубок превращается в разменную монету.
Регистрация: 22.02.2013
№16 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:43) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Красавцы! За такое нужно штрафовать клубы ПЛ

На каком основании? Ну а так,конечно, ты прав


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№15 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:43) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: linesman
И ЦСКА (Чемпионат и ЛЧ) и Краснодар (Чемпионат) слили Кубок! ЦСКА через обкатку второго состава! Всё по теме! А как возвращать престиж Кубку-проблема ! Хороший турнир был...

никак,этот кубок ждет такая же участь как и ЛЕ,вечные говночашки
Регистрация: 9.03.2017
№14 Написал: Бриг (Сегодня, 19:42) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
По результатам Кубка, похоже, что Кубок клубам премьеры не нужен..5 команд ФНЛ прошли дальше..
Регистрация: 21.11.2016
№13 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 19:42) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
праздник!
Регистрация: 24.11.2008
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:42) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дырогеи арамейцы !

(Простите я волнуюсь)

Пи3даравляйю уас с очередной славной страницей в вашей жидконасыщенной истории !

Дай Гинер, не последней , чтобы все так, как сегодня, радуя болельщиков Страны снова и снова !.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: linesman Питер (Сегодня, 19:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И ЦСКА (Чемпионат и ЛЧ) и Краснодар (Чемпионат) слили Кубок! ЦСКА через обкатку второго состава! Всё по теме! А как возвращать престиж Кубку-проблема ! Хороший турнир был... confused


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В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008
№10 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:39) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: scorpion 69
сразу понятно что кони готовятся к ЛЧ

поэтому решили 120 минут побегать? smile просто хотели как всегда на дурака выехать,прокатит хорошо,не прокатит так можно сослаться на состав
Регистрация: 9.03.2017
№9 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:39) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: scorpion 69
сразу понятно что кони готовятся к ЛЧ

Вот, хоть один молодец и все правильно ПОНЯЛ! Сыгранности у этого состава никакой. Ну а игроков видели сами, кто и на что способен.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№8 Написал: irv Курск (Сегодня, 19:37) #
  • +2
  •  (4)
online

С Победой земляки!


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Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:37) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Набабкина покупает Интер из Баку,
Головина традиционно Арсенал из Тулы
п.с поздравляю Авангард с закономерной победой


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 19:36) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Все закономерно. Если сливаться , то именно так.
Регистрация: 18.11.2012
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:35) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
По большому счету этот Кубок не нужен при игре на три фронта, один явно лишний.
Со спортивной точки знения, проигрывать всегда обидно.
У нас МЮ через неделю, а тут Авангард. Есть только один Авангард, Омский, хоккейный.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:35) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Авангарду - Удачи, нам явно не по пути...
- вот так и играют в ФНЛ... мы были, кстати, адекватны, млять... wink
-- а результат для нас неплох... может даже и хорош? smirk
Цитата: Volodia379
Зачем ЦСКА кубок - у них ЛЧ!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№3 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 19:35) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Красавцы! За такое нужно штрафовать клубы ПЛ


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:34) #
  • -1
  •  (5)

Зачем ЦСКА кубок у них ЛЧ!
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:34) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
сразу понятно что кони готовятся к ЛЧ
Регистрация: 3.02.2011
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