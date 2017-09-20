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Александр Селихов: Подняться наверх можно, мы будем это делать. "Спартак" всегда рассчитывает на самое высокое место

После победы над "Кубанью" на вопросы журналистов ответил вратарь "Спартака" Александр Селихов. Rusfootball.info передает слова победителя.

- Что скажете по поводу игры? "Кубань" чем-то удивила?

- Добротная команда, имела моменты. "Кубань" хорошо играла в первом тайме, но потом, видимо, немного подустала.

- Сейчас много разговоров о микроклимате в "Спартаке". Было ли у вас какое-то комсомольское собрание в команде после игры с "Тосно"?

- Я думаю, мы все уже утрясли в команде. Нам помогут только победы, и тогда все будет нормально.

- Насколько в "Спартаке" верят в то, что команда сможет подняться наверх?

- Наверх можно подняться, и мы будем это делать. "Спартак" всегда рассчитывает на самое высокое место.

- В сегодняшней игре "Кубань" доставила вам проблемы? Были они больше в первом тайме или во втором?

- В начале первого тайма "Кубань" нанесла несколько ударов по воротам.

- Как вам игралось в сегодняшней атмосфере? Многие говорили, что аномальная жара сильно влияет.

- Мне в Краснодаре всегда комфортно играть, будь это ФК "Краснодар" или "Кубань". Здесь всегда народ создает ажиотаж футбольный. Мне только приятно здесь играть. Полевым игрокам, может быть, жарко и душно, но мне из ворот нормально.

- ЦСКА и "Краснодар" вылетели из кубка, вам дальше попался "Спартак" из Нальчика. Рады такому развитию событий?

- Нам все равно, с кем играть, потому что на "Спартак" все настраиваются как на последний матч.

- Как вам нынешний уровень ФНЛ?

- Есть команд 7 добротных, которые стремятся выйти в Премьер-Лигу. Я думаю, "Кубань" тоже соответствует уровню РФПЛ.

- Был в раздевалке разговор с тренером?

- Разговор был какой - все друг друга поблагодарили за победу, похлопали и все.

Источник: Rusfootball.info
Теги: Спартак Кубань Селихов
Сегодня, 21:44
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