Александр Селихов: Подняться наверх можно, мы будем это делать. "Спартак" всегда рассчитывает на самое высокое место

После победы над "Кубанью" на вопросы журналистов ответил вратарь "Спартака" Александр Селихов.передает слова победителя.- Добротная команда, имела моменты. "Кубань" хорошо играла в первом тайме, но потом, видимо, немного подустала.- Я думаю, мы все уже утрясли в команде. Нам помогут только победы, и тогда все будет нормально.- Наверх можно подняться, и мы будем это делать. "Спартак" всегда рассчитывает на самое высокое место.- В начале первого тайма "Кубань" нанесла несколько ударов по воротам.- Мне в Краснодаре всегда комфортно играть, будь это ФК "Краснодар" или "Кубань". Здесь всегда народ создает ажиотаж футбольный. Мне только приятно здесь играть. Полевым игрокам, может быть, жарко и душно, но мне из ворот нормально.- Нам все равно, с кем играть, потому что на "Спартак" все настраиваются как на последний матч.- Есть команд 7 добротных, которые стремятся выйти в Премьер-Лигу. Я думаю, "Кубань" тоже соответствует уровню РФПЛ.- Разговор был какой - все друг друга поблагодарили за победу, похлопали и все.Источник: