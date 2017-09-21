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Владимир Пономарёв: никакого слива Кубка со стороны ЦСКА не было, решили сэкономить силы и дать практику молодежи

Владимир Пономарёв: никакого слива Кубка со стороны ЦСКА не было, решили сэкономить силы и дать практику молодежи Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Авангарда" в 1/16 финала Кубка России (0:1).

- Ваше мнение о сегодняшней игре.

- ЦСКА правильно сделал, что направил молодежь в Курск. Сейчас у армейцев тяжелый график и стоит сделать упор на более важные соревнования. Кроме того, пусть наша молодежь получает практику, для них это пойдет на пользу. Для них это большой вызов, ведь играя в таких матчах можно себя проявить. Да, конечно, проиграли, но немного не повезло, что ж сделаешь, бывает. А так, ребята молодцы, сделали свое дело, показали свою игру. Хорошо двигались. Видно, что хотели показать себя в этой игре, не каждый день такие шансы выпадают. В целом, мне они понравились, а то, что проиграли – ничего страшного. Сейчас самое главное подготовиться к матчу в лиге чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Есть хорошие шансы на успешное выступление в этом турнире, поэтому сейчас надо сосредоточиться на этом соревновании.

- Сложилось впечатление, что учитывая сложность сезона ЦСКА не был против вылететь из Кубка. Вы допускаете, что такие мысли в клубе могли допускать?

- Я бы так не сказал, несмотря на то, что была в основном молодежь. Хотя там и Головин играл, и Васин, но молодежь надо обязательно попускать к основе. Надо ведь их наигрывать, где ж еще, если не в таких матчах. Так что, никакого слива не было, просто решили сэкономить силы и дать практику молодежи. Считаю, что это правильное решение. Они все готовятся играть за основной состав, это здорово. А то, что проиграли, ничего страшного не произошло.

- Вылет от клуба ФНЛ можно назвать провалом?

- Нет, конечно, какой провал. Я же говорю, специально направили молодежь, чтобы они быстрее привыкли к игре за основной состав. Пока только в таких матчах их можно проверить, больше негде. В составе "Авангарда" были хорошие исполнители, видно тренерский штаб сделал ставку на победу в этом матче. Могу поздравить их с этой победой. А для ЦСКА ничего страшного не произошло, нас ждут куда более важные игры.

- Кто вам в этой игре из резервистов понравился меньше всего, кто больше и почему?

- Все нормально сыграли, абсолютно. Все старались. Были моменты для взятия ворот, но не много не повезло, бывает такая ситуация. Могли выиграть и 1:0 и 2:0. Ничего не поделаешь, футбол есть футбол. Тем более у нас в обороне была одна молодежь, за исключением Васина. Я полностью на стороне тренерского штаба.
Теги: Пономарев ЦСКА Авангард
Сегодня, 04:57
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№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 05:23) #
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Цитата: sssh53
И так из года в год.ЦСКА не нужно то, за что не платят

По моему ты не прав. За последние 10-15 лет у ослов больше всех КР чем у других, если не ошибаюсь.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 05:21) #
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И так из года в год.ЦСКА не нужно то, за что не платят
Регистрация: 23.09.2008
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