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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Пономарёв: никакого слива Кубка со стороны ЦСКА не было, решили сэкономить силы и дать практику молодежи
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Авангарда" в 1/16 финала Кубка России (0:1).
- Ваше мнение о сегодняшней игре.
- ЦСКА правильно сделал, что направил молодежь в Курск. Сейчас у армейцев тяжелый график и стоит сделать упор на более важные соревнования. Кроме того, пусть наша молодежь получает практику, для них это пойдет на пользу. Для них это большой вызов, ведь играя в таких матчах можно себя проявить. Да, конечно, проиграли, но немного не повезло, что ж сделаешь, бывает. А так, ребята молодцы, сделали свое дело, показали свою игру. Хорошо двигались. Видно, что хотели показать себя в этой игре, не каждый день такие шансы выпадают. В целом, мне они понравились, а то, что проиграли – ничего страшного. Сейчас самое главное подготовиться к матчу в лиге чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Есть хорошие шансы на успешное выступление в этом турнире, поэтому сейчас надо сосредоточиться на этом соревновании.
- Сложилось впечатление, что учитывая сложность сезона ЦСКА не был против вылететь из Кубка. Вы допускаете, что такие мысли в клубе могли допускать?
- Я бы так не сказал, несмотря на то, что была в основном молодежь. Хотя там и Головин играл, и Васин, но молодежь надо обязательно попускать к основе. Надо ведь их наигрывать, где ж еще, если не в таких матчах. Так что, никакого слива не было, просто решили сэкономить силы и дать практику молодежи. Считаю, что это правильное решение. Они все готовятся играть за основной состав, это здорово. А то, что проиграли, ничего страшного не произошло.
- Вылет от клуба ФНЛ можно назвать провалом?
- Нет, конечно, какой провал. Я же говорю, специально направили молодежь, чтобы они быстрее привыкли к игре за основной состав. Пока только в таких матчах их можно проверить, больше негде. В составе "Авангарда" были хорошие исполнители, видно тренерский штаб сделал ставку на победу в этом матче. Могу поздравить их с этой победой. А для ЦСКА ничего страшного не произошло, нас ждут куда более важные игры.
- Кто вам в этой игре из резервистов понравился меньше всего, кто больше и почему?
- Все нормально сыграли, абсолютно. Все старались. Были моменты для взятия ворот, но не много не повезло, бывает такая ситуация. Могли выиграть и 1:0 и 2:0. Ничего не поделаешь, футбол есть футбол. Тем более у нас в обороне была одна молодежь, за исключением Васина. Я полностью на стороне тренерского штаба.
- Ваше мнение о сегодняшней игре.
- ЦСКА правильно сделал, что направил молодежь в Курск. Сейчас у армейцев тяжелый график и стоит сделать упор на более важные соревнования. Кроме того, пусть наша молодежь получает практику, для них это пойдет на пользу. Для них это большой вызов, ведь играя в таких матчах можно себя проявить. Да, конечно, проиграли, но немного не повезло, что ж сделаешь, бывает. А так, ребята молодцы, сделали свое дело, показали свою игру. Хорошо двигались. Видно, что хотели показать себя в этой игре, не каждый день такие шансы выпадают. В целом, мне они понравились, а то, что проиграли – ничего страшного. Сейчас самое главное подготовиться к матчу в лиге чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Есть хорошие шансы на успешное выступление в этом турнире, поэтому сейчас надо сосредоточиться на этом соревновании.
- Сложилось впечатление, что учитывая сложность сезона ЦСКА не был против вылететь из Кубка. Вы допускаете, что такие мысли в клубе могли допускать?
- Я бы так не сказал, несмотря на то, что была в основном молодежь. Хотя там и Головин играл, и Васин, но молодежь надо обязательно попускать к основе. Надо ведь их наигрывать, где ж еще, если не в таких матчах. Так что, никакого слива не было, просто решили сэкономить силы и дать практику молодежи. Считаю, что это правильное решение. Они все готовятся играть за основной состав, это здорово. А то, что проиграли, ничего страшного не произошло.
- Вылет от клуба ФНЛ можно назвать провалом?
- Нет, конечно, какой провал. Я же говорю, специально направили молодежь, чтобы они быстрее привыкли к игре за основной состав. Пока только в таких матчах их можно проверить, больше негде. В составе "Авангарда" были хорошие исполнители, видно тренерский штаб сделал ставку на победу в этом матче. Могу поздравить их с этой победой. А для ЦСКА ничего страшного не произошло, нас ждут куда более важные игры.
- Кто вам в этой игре из резервистов понравился меньше всего, кто больше и почему?
- Все нормально сыграли, абсолютно. Все старались. Были моменты для взятия ворот, но не много не повезло, бывает такая ситуация. Могли выиграть и 1:0 и 2:0. Ничего не поделаешь, футбол есть футбол. Тем более у нас в обороне была одна молодежь, за исключением Васина. Я полностью на стороне тренерского штаба.
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