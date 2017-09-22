Фанаты "Спартака" не смогут посетить гостевой матч с "Севильей"

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор для болельщиков "Спартака" на выездной матч Лиги чемпионов с "Севильей", сообщает пресс-служба организации. Также москвичи получили штраф в размере € 60 тыс.Напомним, в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько фаеров, один из которых был запущен на поле - он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.