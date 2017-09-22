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Фанаты "Спартака" не смогут посетить гостевой матч с "Севильей"

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор для болельщиков "Спартака" на выездной матч Лиги чемпионов с "Севильей", сообщает пресс-служба организации. Также москвичи получили штраф в размере € 60 тыс.

Напомним, в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько фаеров, один из которых был запущен на поле - он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 16:46
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№8 Написал: Hitman (Сегодня, 17:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
могло быть и хуже
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 17:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жарко будет в Англии,когда туда приеду организованные группы мясных и коней.Вот там будет действительно страшно.


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№6 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 17:01) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Поздравляю купивших билеты на выезд в Севилью. Благодарите сами себя.
Понятно, что можно взять на другие сектора, если останутся. Испанские барыги потирают потные ручонки (о них я знаю не по наслышке. Брал билеты на матч Валенсия - Севилья на полуфинал КУЕФА). Изначально хотели по 100 евро за билет. За 10 минут до матча взял за 20 евро (ниже номинала 35), правда на гостевую)))) Но мне было пофиг.


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Считаю болелам повезло. Если они конечно не мазохисты.
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:56) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Вот и славно. Хоть там не сорвут матч.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:54) #
  • +1
  •  (1)
online

я не знаю как Спартак работает с болелалми,но с этим надо что то делать! так себя вести ,это просто не приемлемо!
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (1)
online

Это даже к лучшему - там будет что-то страшное
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:49) #
  • +4
  •  (4)

Дёшево отделались. Могло быть и хуже.
Регистрация: 22.09.2009
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