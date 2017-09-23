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Юрий Газинский: будем делать все, чтобы сместить "Зенит" с первого места

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский высказался относительно предстоящего матча 11-го тура премьер-лиги против "Зенита".

– Нам предстоит встретиться с лидером турнирной таблицы РФПЛ, поэтому нужно хорошо подготовиться, сконцентрироваться. Постараемся показать тот футбол, на который способны.

- Есть ли у "Краснодара" шансы сместить "Зенит" с первого места после этого матча?

– Будем все для этого делать, стараться, чтобы в первую очередь порадовать всех болельщиков, показать качественный футбол. Ну а в конце матча уже будет понятно, – цитирует Газинского "Матч ТВ".
Теги: Газинский Краснодар
Сегодня, 11:38
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