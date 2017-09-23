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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Калитвинцев: игроки "Динамо" переживают за результат, но паники нет
Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев перед матчем 11-го тура чемпионата России против ЦСКА заявил, что игроки переживают из-за последних результатов команды.
"У нас рабочее состояние, понимаем, что у нас есть проблемы. Мы над этим работаем. На слухи не обращаем внимание. Я не читаю ничего про нашу команду. Но, думаю, ребята читают.
Видно, что переживают за результат, но паники нет. Все идет в рабочем порядке", - сказал Калитвинцев в эфире телеканала "Наш футбол".
"У нас рабочее состояние, понимаем, что у нас есть проблемы. Мы над этим работаем. На слухи не обращаем внимание. Я не читаю ничего про нашу команду. Но, думаю, ребята читают.
Видно, что переживают за результат, но паники нет. Все идет в рабочем порядке", - сказал Калитвинцев в эфире телеканала "Наш футбол".
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