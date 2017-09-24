Иско провел 200-й матч за "Реал"

Полузащитник "Реала" Иско сыграл в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (2:1).Этот матч стал для него 200-м за клуб. На счету Иско 34 мяча и 47 голевых передач за мадридский клуб, сообщает пресс-служба "сливочных".25-летний испанец перешел в "Реал" летом 2013 года из "Малаги" за 30 миллионов евро.