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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Иско провел 200-й матч за "Реал"
Полузащитник "Реала" Иско сыграл в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (2:1).
Этот матч стал для него 200-м за клуб. На счету Иско 34 мяча и 47 голевых передач за мадридский клуб, сообщает пресс-служба "сливочных".
25-летний испанец перешел в "Реал" летом 2013 года из "Малаги" за 30 миллионов евро.
Этот матч стал для него 200-м за клуб. На счету Иско 34 мяча и 47 голевых передач за мадридский клуб, сообщает пресс-служба "сливочных".
25-летний испанец перешел в "Реал" летом 2013 года из "Малаги" за 30 миллионов евро.
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