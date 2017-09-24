Последнее слово. Эдер успел забить до финального свистка



Чемпионат России



11 тур



"Ростов" - "Локомотив" 0:1

Московские "железнодорожники" дожали "Ростов" на последних мгновениях встречи и сумели увезти с Дона три полновесных очка. О двух разных таймах, в которых команда Семина выглядело далеко не идеально - отчетОбе команды для многих удивительно неплохо начали сезон, но в последние туры немного сбавили обороты. Если "Локомотив" не мог победить два последних тура, то "Ростов" целых четыре встречи не знал успеха. Так что выиграть в очном противостоянии хотелось и "Локо", и "Ростову", ничья не интересовала никого. Тем более, что в турнирной таблице оба клуба располагались не слишком далеко - всего четыре очка разницы.Собравшимся на стадионе и перед телевизорами зрителям команды предложили откровенно безыдейный футбол. Зато силовой и эмоциональный. Мяч много направляли верхом, пытались играть проще, что провоцировало постоянную борьбу. А это значит стычки и остановки, которые стимулировать темп уж наверняка не станут. За первые двадцать минут вратари практически не вступали в игру. Только по мелочи - принять от защитника передачу и забрать мяч после заброса. Так что и о каких-то запоминающихся эпизодах поговорить вряд ли получится.Игра продолжала оставаться серой и невыразительной. Игроки рубились в центре, выигрывали, но тут же ошибались и не могли подобраться к воротам друг друга.Первым сумел преодолеть эту судорожную возню "Ростов". Хозяева начали находить пространство и проводить полноценные атаки. Пара из них получилась довольно опасными, но завершить результативно дончанам не удалось - Бухаров был не слишком расторопен.Пара хороших моментов навряд ли могли поправить общее впечатление о столь невыразительной встрече. Москвичи то ли не могли, то ли не хотели идти вперёд, а "Ростову" не хватало мастерства в созидательных компонентах. Это была довольно странная тактика для команды Юрия Семина. Концовка матча обещала "железнодорожникам" быть крайне тяжелой из-за Кубка, из которого "красно-зелёные" вылетели на неделе.Так что первый тайм заканчивался совсем не на мажорной ноте. Оставалось только надеяться на грядущие перемены.Вторая половина встречи протекала куда динамичнее и веселее первой. Стало больше моментов - причем активизировался и "Локомотив", начавший не только добираться до штрафной Песьякова, но и организовывающий что-то опасное внутри неё.Но что было куда важнее, игроки прибавили в скорости, и на такой футбол уже было приятно смотреть. Переходы из обороны в атаку больше не занимали в три раза больше времени из-за ленивых перебивочек защитников между собой.Заключительная треть игры получилась самой интересной. В основном давил "Ростов", но и гости не тушевались, мгновенно убегая в атаку - в центре поля задержек почти не случалось. Но и тем, и другим удивительно не везло в завершении. То всё губило непонимание партнёров, то просто технический брак. В любом случае, за считанные минуты до финального свистка казалось, что забить уже никто не сумеет.Но в компенсированное время "красно-зеленые" провели целый ряд опаснейших атак и в результате последней мяч всё-таки оказался в воротах Песьякова. Отметился Эдер - купленный "Локо" совсем недавно футболист, на которого после игры с "Амкаром" обрушилось довольно много критики. Что ж, чемпион Европы здорово на неё ответил. "Локомотив" обыграл "Ростов" на выезде, а вот дончане продолжили свою неудачную серию.Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Байрамян, Гацкан, Калачёв (Думбия, 80), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев 67), Бухаров (Дядюн, 72)Гилерме, Кверквелия, Михалик (Антон Миранчук, 46), Пейчинович, Игнатьев, Денисов, Алексей Миранчук (Эдер, 82), Тарасов, Фернандеш, Фарфан, ЛысовЮсупов, 38, Тарасов, 56, Антон Миранчук, 75