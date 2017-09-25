Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Кобелев: "Динамо" будет бороться за 10-12-е места

Экс-наставник "Динамо" Андрей Кобелев считает, что бело-голубые в нынешнем сезоне могут рассчитывать только на место в середине таблицы.

"На мой взгляд, ничего страшного с бело-голубыми не произойдёт, они будут идти в середине таблицы и бороться за 10-12-е места. Молодые игроки, которые играли у меня в позапрошлом сезоне, сейчас в "Динамо" не играют.

Руководители клуба должны определиться, в каком направлении команда будет двигаться дальше: по каким принципам будет формироваться состав, какие будут ставиться задачи и так далее", - цитирует Кобелева "Спорт уик-энд".
Теги: Кобелев Динамо
Сегодня, 09:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.