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Диего Коста начал тренироваться с "Атлетико"

Новичок "Атлетико" Диего Коста провел первую тренировку после возвращения в мадридский клуб, сообщает пресс-служба "матрасников".

28-летний форвард, возвращение которого из "Челси" стоило "Атлетико" 66 млн евро, не сможет играть за мадридцев до января.

Коста будет выступать в "Атлетико" под 18-м номером.
Теги: Коста Атлетико
Сегодня, 20:42
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