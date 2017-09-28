Диего Коста начал тренироваться с "Атлетико"

Новичок "Атлетико" Диего Коста провел первую тренировку после возвращения в мадридский клуб, сообщает пресс-служба "матрасников".28-летний форвард, возвращение которого из "Челси" стоило "Атлетико" 66 млн евро, не сможет играть за мадридцев до января.Коста будет выступать в "Атлетико" под 18-м номером.