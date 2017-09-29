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Кристиан Бентеке из-за травмы колена пропустит больше месяца

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон сообщил, что нападающий Кристиан Бентеке, получивший травму колена в матче 6-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:5), выбыл из строя на срок не менее 6 недель.

"У Бентеке повреждение связок колена. Он пропустит не меньше 6 недель", - цитирует BBC Ходжсона.
Теги: Бентеке Кристал Пэлас Ходжсон
Сегодня, 19:24
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