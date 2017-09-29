Кристиан Бентеке из-за травмы колена пропустит больше месяца

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон сообщил, что нападающий Кристиан Бентеке, получивший травму колена в матче 6-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:5), выбыл из строя на срок не менее 6 недель."У Бентеке повреждение связок колена. Он пропустит не меньше 6 недель", - цитирует BBC Ходжсона.