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Голевая передача Ярмоленко и гол пяткой помогли "Боруссии" обыграть "Аугсбург"

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург".

Чемпионат Германии

7 тур

"Аугсбург" - "Боруссия" Д 1:2

Гол: Каюби, 12 - Ярмоленко, 4, Кагава, 23

"Аугсбург": Хиц, Опаре, Макс, Гаувелеу, Хинтереггер, Байер, Хеллер (Томми, 80), Хедира (Гу Чжа-Чхоль, 38), Каюби, Грегорич (Кордоба, 67), Финнбогасон

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Тольян, Папастатопулос, Бартра, Вайгль, Дахуд (Кастро, 57), Кагава (Топрак, 81), Пулишич, Обамейянг, Ярмоленко (Филипп, 63)

Предупреждения: Каюби, 52, Тольян, 73, Хеллер, 76, Гу Чжа-Чхоль, 79, Опаре, 88

"Вольфсбург" - "Майнц" 1:1

Гол: Гилявоги, 55 - Муто, 74

"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Иттер, Тиссеран, Удуокай, Камачо, Блащиковски, Гилявоги (Базур, 84), Дидави (Н'Теп, 79), Малли, Ориги (Осимхен, 84)

"Майнц": Адлер, Донати, Брозински, Диалло, Белл, Гбамин, Латца, Фрай (Максим, 59), Эцтунали (Онисво, 84), Муто, де Бласис (Фишер, 68)

Предупреждения: Гилявоги, 7, Малли, 43, Белл, 49, Эцтунали, 73, Донати, 77, Латца, 85, Н'Теп, 89

Удаления: Н'Теп, 90+2
Теги: Боруссия Д Аугсбург
Сегодня, 18:38
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№1 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 18:55) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Ярмолкина жжет


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015
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