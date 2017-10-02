Расмус Хольмен впервые вызван в сборную Швеции

Защитник "Динамо" Расмус Хольмен получил вызов в расположение сборной Швеции, сообщает официальный сайт шведского футбольного союза.Ранее футболист выступал за экспериментальный состав своей команды, но ни разу не привлекался к основе.Сборная Швеции встретится с Люксембургом (7 октября) и Голландией (10 октября).