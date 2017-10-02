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Расмус Хольмен впервые вызван в сборную Швеции

Защитник "Динамо" Расмус Хольмен получил вызов в расположение сборной Швеции, сообщает официальный сайт шведского футбольного союза.

Ранее футболист выступал за экспериментальный состав своей команды, но ни разу не привлекался к основе.

Сборная Швеции встретится с Люксембургом (7 октября) и Голландией (10 октября).
Теги: Хольмен Сборная Швеции
Сегодня, 17:49
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