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Илья Кутепов: игроки Южной Кореи играют в топ-чемпионатах, это говорит об их уровне

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов поделился мнением об уровне команды Южной Кореи.

- Предстоят серьезные соперники, уже не "Динамо". Готовы?

- Я бы не сказал, что "Динамо" - несерьезный соперник. Клуб Премьер-лиги все-таки.

- По сборным Ирана и Южной Кореи представления уже есть?

- Посмотрим, разберем. Пока никакой информации по соперникам нет.

- Это команды, которые уже отобрались на ЧМ-2018.

- Значит это хорошие сборные, сыграем, посмотрим.

- Общее состояние какое?

- Хорошее и физическое, и моральное. Все отлично.

- После игр за клуб, матча с "Ливерпулем", cилы вообще остаются?

- Эмоций много. Но состояние хорошее. Сборная - это смена обстановки.

- Никак не смущает, что в сборной не очень много спартаковцев?

- Когда было больше, конечно, было здорово. Но сейчас тоже хорошо.

- Сборная Южной Кореи сопоставима со сборной России?

- Игра и покажет. Говорить можно многое, но все решим на поле. То, что игроки Южной Кореи играют в топовых чемпионатах, это говорит об их уровне, о подборе игроков. Но у нас игроки тоже играют в Европе: в Германии, в Турции. Всё покажет матч, будем радовать болельщиков.

Rusfootball.info
Теги: Кутепов Сборная России
Сегодня, 18:06
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№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 18:52) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
зато у нас никто не играет в топ чемпионатах и тем более говорит о уровне сборной России

могли бы играть, ток лучше тут дурака валять за 3 млн зарплаты, чем там за 500 тысяч жопу рвать на поле
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 18:09) #
  • -1
  •  (5)

зато у нас никто не играет в топ чемпионатах и тем более говорит о уровне сборной России
Регистрация: 8.01.2017
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