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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Илья Кутепов: игроки Южной Кореи играют в топ-чемпионатах, это говорит об их уровне
Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов поделился мнением об уровне команды Южной Кореи.
- Предстоят серьезные соперники, уже не "Динамо". Готовы?
- Я бы не сказал, что "Динамо" - несерьезный соперник. Клуб Премьер-лиги все-таки.
- По сборным Ирана и Южной Кореи представления уже есть?
- Посмотрим, разберем. Пока никакой информации по соперникам нет.
- Это команды, которые уже отобрались на ЧМ-2018.
- Значит это хорошие сборные, сыграем, посмотрим.
- Общее состояние какое?
- Хорошее и физическое, и моральное. Все отлично.
- После игр за клуб, матча с "Ливерпулем", cилы вообще остаются?
- Эмоций много. Но состояние хорошее. Сборная - это смена обстановки.
- Никак не смущает, что в сборной не очень много спартаковцев?
- Когда было больше, конечно, было здорово. Но сейчас тоже хорошо.
- Сборная Южной Кореи сопоставима со сборной России?
- Игра и покажет. Говорить можно многое, но все решим на поле. То, что игроки Южной Кореи играют в топовых чемпионатах, это говорит об их уровне, о подборе игроков. Но у нас игроки тоже играют в Европе: в Германии, в Турции. Всё покажет матч, будем радовать болельщиков.
Rusfootball.info
- Предстоят серьезные соперники, уже не "Динамо". Готовы?
- Я бы не сказал, что "Динамо" - несерьезный соперник. Клуб Премьер-лиги все-таки.
- По сборным Ирана и Южной Кореи представления уже есть?
- Посмотрим, разберем. Пока никакой информации по соперникам нет.
- Это команды, которые уже отобрались на ЧМ-2018.
- Значит это хорошие сборные, сыграем, посмотрим.
- Общее состояние какое?
- Хорошее и физическое, и моральное. Все отлично.
- После игр за клуб, матча с "Ливерпулем", cилы вообще остаются?
- Эмоций много. Но состояние хорошее. Сборная - это смена обстановки.
- Никак не смущает, что в сборной не очень много спартаковцев?
- Когда было больше, конечно, было здорово. Но сейчас тоже хорошо.
- Сборная Южной Кореи сопоставима со сборной России?
- Игра и покажет. Говорить можно многое, но все решим на поле. То, что игроки Южной Кореи играют в топовых чемпионатах, это говорит об их уровне, о подборе игроков. Но у нас игроки тоже играют в Европе: в Германии, в Турции. Всё покажет матч, будем радовать болельщиков.
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