Илья Кутепов: игроки Южной Кореи играют в топ-чемпионатах, это говорит об их уровне

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов поделился мнением об уровне команды Южной Кореи.- Я бы не сказал, что "Динамо" - несерьезный соперник. Клуб Премьер-лиги все-таки.- Посмотрим, разберем. Пока никакой информации по соперникам нет.- Значит это хорошие сборные, сыграем, посмотрим.- Хорошее и физическое, и моральное. Все отлично.- Эмоций много. Но состояние хорошее. Сборная - это смена обстановки.- Когда было больше, конечно, было здорово. Но сейчас тоже хорошо.- Игра и покажет. Говорить можно многое, но все решим на поле. То, что игроки Южной Кореи играют в топовых чемпионатах, это говорит об их уровне, о подборе игроков. Но у нас игроки тоже играют в Европе: в Германии, в Турции. Всё покажет матч, будем радовать болельщиков.