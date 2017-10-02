Александр Зинченко: Марлос - качественный футболист, который поможет сборной Украине

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отметил, что бразилец Марлос, получивший украинское гражданство, поможет команде."Марлос - качественный футболист, который поможет сборной. Будем его поддерживать во всем. А поддержка ему будет сейчас необходима. Как пройдет его посвящение? Подготовлю ему песню, как это делал раньше с другими", - цитирует Зинченко BF.