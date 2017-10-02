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Денис Колодин: нам срочно надо повышать свой рейтинг

Бывший защитник столичного «Динамо» и сборной России Денис Колодин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу неудач динамовцев в РФПЛ, объяснил, почему клубу не нужно отправлять в отставку главного тренера Юрия Калитвинцева, назвал главных, на его взгляд, претендентов на победу в чемпионате страны, а также, рассказал о своей жизни сегодня.

- Вернувшиеся из ФНЛ динамовцы крайне неудачно проводят сезон: по итогам 12-и туров бело-голубые занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Что происходит с командой?

- Не знаю. Изнутри тренерам и игрокам виднее. В принципе они на сезон оставили тот состав, которым играли в ФНЛ. Как оказалось, в Премьер-лиге играть этим составом тяжело. Хотя иногда игры у них получаются удачными. Но этого пока мало.

- «Динамо» зависимо от нападающего Кирилла Панченко, выбывшего из-за травмы на долгое время?

- Возможно. Он ключевой игрок команды. У них сейчас хороших футболистов заменить сложно. Поэтому когда выпадает лидер, приходится очень тяжело. Кроме того, только что из-за травмы выбыл Самба Соу. Все это не может не сказываться на результате.

- Видели последний матч с «Локомотивом»?

- Смотрел только первый тайм.

- На какие размышления он навел?

- Все очень монотонно. Нет какой-то агрессии в игре «Динамо». Чего-то, кажется, все время не хватает. Эмоций, может быть. Не знаю.

- Как считаете, последует ли после ряда неудач отставка главного тренера команды Юрия Калитвинцева?

- Не ко мне вопрос. Я вообще не сторонник увольнений тренеров. Пусть работает. Может быть, если что-то не получается сейчас, получится потом. Во второй половине сезона. Это рабочий процесс. Надо исправлять ошибки и конструктивно работать. Это все очень трудно объяснить...

- В целом, чем-то удивляет нынешний сезон?

- Чем? «Локомотив» очень хорошо играет. А так - все, как обычно.

- А результативная ничья лидера «Зенита» с аутсайдером «Анжи» разве не сюрприз?

- В прошедшем туре многие аутсайдеры победили. Сенсации порой происходят. Каждый берет очки. Это нормально.

- Какие команды будут всерьез претендовать на чемпионство в этом сезоне?

- «Зенит» и «Локомотив». Если «Спартак» соберется, то, может и он включиться в гонку. Но пока тяжело. ЦСКА? Что-то их с Лигой чемпионов лихорадит. И на чемпионат особо не хватает. Не знаю, может быть, много сил в Лиге чемпионов затрачивают. «Спартак» в Лиге чемпионов? Отбиваются. Молодцы.

- Много опасных мячей в матче с «Ливерпулем» отразил голкипер Артем Ребров, который в ходе встречи был заменен из-за травмы. Серьезная потеря для красно-белых?

- Не знаю. Селихов тоже неплохо играет. Неплохой вратарь. Не хуже... Но я не знаю, кто у них лидер в раздевалке.

- В ближайшие дни наша сборная в товарищеских матчах встретится с командами Южной Кореи и Ирана. Что скажете о наших соперниках?

- Я ничего особенного не скажу о них. Нам срочно надо повышать свой рейтинг. Для этого нам нужны победы. Впрочем, они нужны не только для этого: болельщикам требуются положительные эмоции, чтобы все поверили в нашу команду, и она сама поверила в свои силы. Но, конечно, будет интересно посмотреть на нашу игру со старыми знакомыми. Я о сборной Южной Кореи, с которой встречались на чемпионате мира в Бразилии. Посмотреть на наш прогресс, на их прогресс...

- А ваши дела как, Денис? Чем сегодня занимаетесь?

- Учусь в ВШТА на тренера. Лечу колено. Оно болит, не проходит. Ну и в тренажерном зале регулярно занимаюсь - толстым быть не хочется.
Теги: Колодин Сборная России Динамо
Вчера, 23:11
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