Денис Колодин: нам срочно надо повышать свой рейтинг

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:34
Агент: хотелось бы, чтобы Смольников играл все матчи в основном составе "Зенита". Тот же Кришито играет (2)
Агент: хотелось бы, чтобы Смольников играл все матчи в основном составе "Зенита". Тот же Кришито играет (2)
Вчера 22:06
Марио Фернандес: "Спартак" не стоит сбрасывать со счетов (2)
Марио Фернандес: "Спартак" не стоит сбрасывать со счетов (2)
Вчера 21:29
Геннадий Орлов: пусть Бердыеву поможет Аллах (4)
Геннадий Орлов: пусть Бердыеву поможет Аллах (4)
Вчера 21:21
Альваро Мората может пропустить больше месяца
Альваро Мората может пропустить больше месяца
Вчера 21:06
Президент "Барселоны": в случае независимости Каталонии, клуб сам примет решение, в какой лиге будет выступать (6)
Президент "Барселоны": в случае независимости Каталонии, клуб сам примет решение, в какой лиге будет выступать (6)
Вчера 20:48
Леонид Слуцкий признан тренером недели в Чемпионшипе (12)
Леонид Слуцкий признан тренером недели в Чемпионшипе (12)
Вчера 20:43
ЦСКА возобновит тренировки 5 октября
ЦСКА возобновит тренировки 5 октября
Вчера 19:17
Александр Самедов пройдет дополнительное обследование после случая с потерей сознания (4)
Александр Самедов пройдет дополнительное обследование после случая с потерей сознания (4)
Вчера 19:08
Футболисты "Баварии" тренировались в тайне от Анчелотти (2)
Футболисты "Баварии" тренировались в тайне от Анчелотти (2)
Вчера 18:44
Александр Кокорин: с нетерпением жду игр за сборную России (2)
Александр Кокорин: с нетерпением жду игр за сборную России (2)
Вчера 18:25
Марио Фернандес: я никогда в жизни не перейду в "Спартак" (43)
Марио Фернандес: я никогда в жизни не перейду в "Спартак" (43)
Вчера 18:21
Станислав Черчесов: Дзагоеву надо внимательно отнестись к своему здоровью, чемпионат мира не за горами (7)
Станислав Черчесов: Дзагоеву надо внимательно отнестись к своему здоровью, чемпионат мира не за горами (7)
Вчера 18:12
Андрей Лунёв: Акинфеев – безоговорочно первый номер? Наша задача – доказывать обратное (6)
Андрей Лунёв: Акинфеев – безоговорочно первый номер? Наша задача – доказывать обратное (6)
Вчера 17:49
Расмус Хольмен впервые вызван в сборную Швеции
Расмус Хольмен впервые вызван в сборную Швеции
Вчера 17:05
Хосеп Гвардиола: возглавить сборную Англии? Исключено (1)
Хосеп Гвардиола: возглавить сборную Англии? Исключено (1)
Вчера 16:05
"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (71)
"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (71)
Вчера 15:54
Губернатор: я бы поработал еще с полем "Ростов-Арены" (2)
Губернатор: я бы поработал еще с полем "Ростов-Арены" (2)
Вчера 15:25
Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока (8)
Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока (8)
Вчера 14:52
Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (6)
Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (6)
Вчера 14:46
Марио Фернандес: если мы проявим себя на ЧМ, тогда к сборной будут относиться по-другому
Марио Фернандес: если мы проявим себя на ЧМ, тогда к сборной будут относиться по-другому
Вчера 14:32
Сборная России собралась в Новогорске (фото) (3)
Сборная России собралась в Новогорске (фото) (3)
Денис Колодин: нам срочно надо повышать свой рейтинг
Бывший защитник столичного «Динамо» и сборной России Денис Колодин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу неудач динамовцев в РФПЛ, объяснил, почему клубу не нужно отправлять в отставку главного тренера Юрия Калитвинцева, назвал главных, на его взгляд, претендентов на победу в чемпионате страны, а также, рассказал о своей жизни сегодня.
- Вернувшиеся из ФНЛ динамовцы крайне неудачно проводят сезон: по итогам 12-и туров бело-голубые занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Что происходит с командой?
- Не знаю. Изнутри тренерам и игрокам виднее. В принципе они на сезон оставили тот состав, которым играли в ФНЛ. Как оказалось, в Премьер-лиге играть этим составом тяжело. Хотя иногда игры у них получаются удачными. Но этого пока мало.
- «Динамо» зависимо от нападающего Кирилла Панченко, выбывшего из-за травмы на долгое время?
- Возможно. Он ключевой игрок команды. У них сейчас хороших футболистов заменить сложно. Поэтому когда выпадает лидер, приходится очень тяжело. Кроме того, только что из-за травмы выбыл Самба Соу. Все это не может не сказываться на результате.
- Видели последний матч с «Локомотивом»?
- Смотрел только первый тайм.
- На какие размышления он навел?
- Все очень монотонно. Нет какой-то агрессии в игре «Динамо». Чего-то, кажется, все время не хватает. Эмоций, может быть. Не знаю.
- Как считаете, последует ли после ряда неудач отставка главного тренера команды Юрия Калитвинцева?
- Не ко мне вопрос. Я вообще не сторонник увольнений тренеров. Пусть работает. Может быть, если что-то не получается сейчас, получится потом. Во второй половине сезона. Это рабочий процесс. Надо исправлять ошибки и конструктивно работать. Это все очень трудно объяснить...
- В целом, чем-то удивляет нынешний сезон?
- Чем? «Локомотив» очень хорошо играет. А так - все, как обычно.
- А результативная ничья лидера «Зенита» с аутсайдером «Анжи» разве не сюрприз?
- В прошедшем туре многие аутсайдеры победили. Сенсации порой происходят. Каждый берет очки. Это нормально.
- Какие команды будут всерьез претендовать на чемпионство в этом сезоне?
- «Зенит» и «Локомотив». Если «Спартак» соберется, то, может и он включиться в гонку. Но пока тяжело. ЦСКА? Что-то их с Лигой чемпионов лихорадит. И на чемпионат особо не хватает. Не знаю, может быть, много сил в Лиге чемпионов затрачивают. «Спартак» в Лиге чемпионов? Отбиваются. Молодцы.
- Много опасных мячей в матче с «Ливерпулем» отразил голкипер Артем Ребров, который в ходе встречи был заменен из-за травмы. Серьезная потеря для красно-белых?
- Не знаю. Селихов тоже неплохо играет. Неплохой вратарь. Не хуже... Но я не знаю, кто у них лидер в раздевалке.
- В ближайшие дни наша сборная в товарищеских матчах встретится с командами Южной Кореи и Ирана. Что скажете о наших соперниках?
- Я ничего особенного не скажу о них. Нам срочно надо повышать свой рейтинг. Для этого нам нужны победы. Впрочем, они нужны не только для этого: болельщикам требуются положительные эмоции, чтобы все поверили в нашу команду, и она сама поверила в свои силы. Но, конечно, будет интересно посмотреть на нашу игру со старыми знакомыми. Я о сборной Южной Кореи, с которой встречались на чемпионате мира в Бразилии. Посмотреть на наш прогресс, на их прогресс...
- А ваши дела как, Денис? Чем сегодня занимаетесь?
- Учусь в ВШТА на тренера. Лечу колено. Оно болит, не проходит. Ну и в тренажерном зале регулярно занимаюсь - толстым быть не хочется.
- Вернувшиеся из ФНЛ динамовцы крайне неудачно проводят сезон: по итогам 12-и туров бело-голубые занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Что происходит с командой?
- Не знаю. Изнутри тренерам и игрокам виднее. В принципе они на сезон оставили тот состав, которым играли в ФНЛ. Как оказалось, в Премьер-лиге играть этим составом тяжело. Хотя иногда игры у них получаются удачными. Но этого пока мало.
- «Динамо» зависимо от нападающего Кирилла Панченко, выбывшего из-за травмы на долгое время?
- Возможно. Он ключевой игрок команды. У них сейчас хороших футболистов заменить сложно. Поэтому когда выпадает лидер, приходится очень тяжело. Кроме того, только что из-за травмы выбыл Самба Соу. Все это не может не сказываться на результате.
- Видели последний матч с «Локомотивом»?
- Смотрел только первый тайм.
- На какие размышления он навел?
- Все очень монотонно. Нет какой-то агрессии в игре «Динамо». Чего-то, кажется, все время не хватает. Эмоций, может быть. Не знаю.
- Как считаете, последует ли после ряда неудач отставка главного тренера команды Юрия Калитвинцева?
- Не ко мне вопрос. Я вообще не сторонник увольнений тренеров. Пусть работает. Может быть, если что-то не получается сейчас, получится потом. Во второй половине сезона. Это рабочий процесс. Надо исправлять ошибки и конструктивно работать. Это все очень трудно объяснить...
- В целом, чем-то удивляет нынешний сезон?
- Чем? «Локомотив» очень хорошо играет. А так - все, как обычно.
- А результативная ничья лидера «Зенита» с аутсайдером «Анжи» разве не сюрприз?
- В прошедшем туре многие аутсайдеры победили. Сенсации порой происходят. Каждый берет очки. Это нормально.
- Какие команды будут всерьез претендовать на чемпионство в этом сезоне?
- «Зенит» и «Локомотив». Если «Спартак» соберется, то, может и он включиться в гонку. Но пока тяжело. ЦСКА? Что-то их с Лигой чемпионов лихорадит. И на чемпионат особо не хватает. Не знаю, может быть, много сил в Лиге чемпионов затрачивают. «Спартак» в Лиге чемпионов? Отбиваются. Молодцы.
- Много опасных мячей в матче с «Ливерпулем» отразил голкипер Артем Ребров, который в ходе встречи был заменен из-за травмы. Серьезная потеря для красно-белых?
- Не знаю. Селихов тоже неплохо играет. Неплохой вратарь. Не хуже... Но я не знаю, кто у них лидер в раздевалке.
- В ближайшие дни наша сборная в товарищеских матчах встретится с командами Южной Кореи и Ирана. Что скажете о наших соперниках?
- Я ничего особенного не скажу о них. Нам срочно надо повышать свой рейтинг. Для этого нам нужны победы. Впрочем, они нужны не только для этого: болельщикам требуются положительные эмоции, чтобы все поверили в нашу команду, и она сама поверила в свои силы. Но, конечно, будет интересно посмотреть на нашу игру со старыми знакомыми. Я о сборной Южной Кореи, с которой встречались на чемпионате мира в Бразилии. Посмотреть на наш прогресс, на их прогресс...
- А ваши дела как, Денис? Чем сегодня занимаетесь?
- Учусь в ВШТА на тренера. Лечу колено. Оно болит, не проходит. Ну и в тренажерном зале регулярно занимаюсь - толстым быть не хочется.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.