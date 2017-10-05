Олег Иванов вернулся к тренировкам в общей группе

"Ахмата" возобновил тренировки после нескольких выходных дней.На официальной страничке команды в Инстаграме была выложена часть тренировки, где было видно, что в общей группе работает полузащитник Олег Иванов.Восстанавливающийся после болезни 31-летний хавбек "Ахмата" Олег Иванов приступил к работе с командой. Также полные нагрузки стал получать Беким Балай, который не играл долгое время из-за травмы.Очередной матч чемпионата "Ахмат" проведёт 13-го октября. На своём стадионе грозненцы примут московский "Спартак".