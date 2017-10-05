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Олег Иванов вернулся к тренировкам в общей группе

"Ахмата" возобновил тренировки после нескольких выходных дней.

На официальной страничке команды в Инстаграме была выложена часть тренировки, где было видно, что в общей группе работает полузащитник Олег Иванов.

Восстанавливающийся после болезни 31-летний хавбек "Ахмата" Олег Иванов приступил к работе с командой. Также полные нагрузки стал получать Беким Балай, который не играл долгое время из-за травмы.

Очередной матч чемпионата "Ахмат" проведёт 13-го октября. На своём стадионе грозненцы примут московский "Спартак".

Футболисты клуба "Ахмат" возобновили в четверг тренировочный процесс после нескольких выходных дней, которых футболисты клубов Премьер-Лиги получили в связи с паузой в чемпионате. Восстанавливающийся после болезни Олег Иванов приступил к работе в общей группе. Также полные нагрузки стал получать Беким Балай, который не играл долгое время из-за травмы. В расположении национальных сборных находятся сразу несколько футболистов команды. Очередной матч чемпионата "Ахмат" проведёт 13-го октября. На своём стадионе грозненцы примут московский "Спартак". #Ахмат #Грозный

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Теги: Иванов Ахмат
Сегодня, 06:23
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