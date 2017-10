Олег Иванов вернулся к тренировкам в общей группе

Футболисты клуба "Ахмат" возобновили в четверг тренировочный процесс после нескольких выходных дней, которых футболисты клубов Премьер-Лиги получили в связи с паузой в чемпионате. Восстанавливающийся после болезни Олег Иванов приступил к работе в общей группе. Также полные нагрузки стал получать Беким Балай, который не играл долгое время из-за травмы. В расположении национальных сборных находятся сразу несколько футболистов команды. Очередной матч чемпионата "Ахмат" проведёт 13-го октября. На своём стадионе грозненцы примут московский "Спартак". #Ахмат #Грозный

