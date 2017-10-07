Горан Пандев: Италия точно попадет на ЧМ-2018

Нападающий сборной Македонии Горан Пандев уверен, что Италия попадет на чемпионат мира."Мы хорошо защищались и сумели воспользоваться контратаками. Так и нужно играть против больших команд, иначе вы проиграете и не можете вернуться в нужное русло.Можно сказать, что итальянцы могли и не играть с нами, поскольку они знали, что будут вторыми. Но у Италии – отличная сборная, они точно попадут на ЧМ-2018", - цитирует Пандева Football Italia.