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Горан Пандев: Италия точно попадет на ЧМ-2018

Нападающий сборной Македонии Горан Пандев уверен, что Италия попадет на чемпионат мира.

"Мы хорошо защищались и сумели воспользоваться контратаками. Так и нужно играть против больших команд, иначе вы проиграете и не можете вернуться в нужное русло.

Можно сказать, что итальянцы могли и не играть с нами, поскольку они знали, что будут вторыми. Но у Италии – отличная сборная, они точно попадут на ЧМ-2018", - цитирует Пандева Football Italia.
Теги: Пандев Сборная Македонии Сборная Италии
Сегодня, 03:38
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