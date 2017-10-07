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Руслан Нигматуллин: не исключаю, что за корейцами будет трудно успевать

Руслан Нигматуллин: не исключаю, что за корейцами будет трудно успевать Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин накануне товарищеского матча с командой Южной Кореи в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о достоинствах и недостатках в игре соперника по предстоящему поединку.

- Сборные Южной Кореи и Ирана, с которыми встретимся в ближайшее время, соперники достаточно интересные, - начал Нигматуллин. - Обе команды уже решили задачу выхода на чемпионат мира. Поэтому эти матчи для нас будут полезны. У нас ввиду того, что наша команда отбор на турнир не проходит, соревновательного накала страстей сейчас нет, нет возможности посмотреть на команду под нагрузками. Поэтому очень кстати, что у нас появилась возможность сыграть матчи, которые могут стать хорошей проверкой наших сил. Учитывая тот факт, что до чемпионата мира осталось чуть более полугода, это особенно важно. В ближайшее время состав уже должен быть максимально приближенным к боевому.

- Как бы охарактеризовали игру сборной Южной Кореи, с которой дружина Станислава Черчесова встретится уже в субботу?

- Это всегда неуступчивая и быстрая команда. Да, они, возможно, не всегда подкованы тактически. Но обычно такие команды, как Южная Корея и Япония, очень хорошо готовы в физическом плане. Поэтому, не исключаю, что за ними даже будет сложновато успевать. Но, возможно, они будут даже очень прямолинейно играть. Тем не менее команду Южной Кореи я уже довольно давно не видел в деле, поэтому, возможно, у меня устаревшее мнение об этой сборной. Но в любом случае просто так на чемпионат мира не отбираются. На турнир выходят достойные в нем участия команды.

-Главный тренер команды Южной Кореи специально не стал вызывать на этот сбор в игроков из национального чемпионата. Он хочет посмотреть в деле легионеров. Среди них есть и футболисты, выступающие в Европе...

- Раз можно составить сборную из легионеров, это говорит о том, что игроки в команде, несомненно, высокого уровня. Поэтому нас ждет встреча с непростым соперником.

- Согласны ли вы со списком игроков, вызванных в сборную России на два предстоящих матча?

- Думаю, что в расположении команды находятся лучшие на данный момент кандидаты. Вопросов по тому, кого вызвали, нет. Посмотрим, какой состав будет непосредственно на матч, и как футболисты будут выглядеть в игре.

- Есть ли такие футболисты, которые могли бы пригодиться сборной, но наставник Станислав Черчесов их не вызвал?

-Думаю, что таких игроков нет. Черчесов внимательно следит за российским чемпионатом, бывает практически на каждом матче, поэтому никто мимо его глаз не прошел. Поэтому думаю, что на 99% это сильнейший состав.
Теги: Нигматуллин Сборная России Сборная Южной Кореи
Сегодня, 05:01
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