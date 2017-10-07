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Михаил Гершкович: сборная России движется в правильном направлении

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказал мнение о товарищеском матче между Россией и Южной Кореей.

"Точно не будет легче, чем в товарищеском матче с "Динамо". Южная Корея " довольно опытная команда, которая уже обеспечила себе участие в чемпионате мира.

В ее составе есть ряд игроков, которые выступают в Европе. Жду, что наша сборная предстанет во всей красе и продемонстрирует, прежде всего, морально-волевые качества, а также хорошую физическую готовность. Кроме того, хочу увидеть вразумительную игру в атаке. Есть ощущение, что сборная идет в правильном направлении", - цитирует Гершковича "Газета.Ru".
Теги: Сборная России Гершкович
Сегодня, 14:20
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