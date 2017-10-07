Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:33
Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
06:05
Представитель МВД Великобритании: российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018 (20)
Представитель МВД Великобритании: российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018 (20)
01:46
Джанлуиджи Буффон: раньше мы играли с энтузиазмом, но после поражения от Испании мы утратили уверенность в себе
Джанлуиджи Буффон: раньше мы играли с энтузиазмом, но после поражения от Испании мы утратили уверенность в себе
Михаил Гершкович: сборная России движется в правильном направлении
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказал мнение о товарищеском матче между Россией и Южной Кореей.
"Точно не будет легче, чем в товарищеском матче с "Динамо". Южная Корея " довольно опытная команда, которая уже обеспечила себе участие в чемпионате мира.
В ее составе есть ряд игроков, которые выступают в Европе. Жду, что наша сборная предстанет во всей красе и продемонстрирует, прежде всего, морально-волевые качества, а также хорошую физическую готовность. Кроме того, хочу увидеть вразумительную игру в атаке. Есть ощущение, что сборная идет в правильном направлении", - цитирует Гершковича "Газета.Ru".
"Точно не будет легче, чем в товарищеском матче с "Динамо". Южная Корея " довольно опытная команда, которая уже обеспечила себе участие в чемпионате мира.
В ее составе есть ряд игроков, которые выступают в Европе. Жду, что наша сборная предстанет во всей красе и продемонстрирует, прежде всего, морально-волевые качества, а также хорошую физическую готовность. Кроме того, хочу увидеть вразумительную игру в атаке. Есть ощущение, что сборная идет в правильном направлении", - цитирует Гершковича "Газета.Ru".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.