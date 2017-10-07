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Тренер сборной Кореи: нам нужно совершенствоваться, чтобы играть так же хорошо, как Россия

Главный тренер сборной Кореи Син Тэ Ён после поражения от команды России со счётом 2:4 ответил на вопросы журналистов, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– В защите у нас были трудные моменты, приведшие в двум автоголам. Это большая проблема, над исправлением которой мы должны работать. Наша команда боролась до конца. Нам нужно совершенствоваться, чтобы играть так же хорошо, как Россия. Но мы забили дважды, будем работать над повышением активности игры в нападении. У нас произошла смена ролей двух игроков, они сыграли лучше, чем можно было ожидать. К этому надо относиться как к первому опыту.

– Кого бы выделили в составе российской команды, кто доставлял больше проблем?

– Можно отметить высокое физическое состояние и очень слаженную игру российской команды.

– Перед матчем вы назвали Александра Кокорина лидером сборной России, убедились ли вы в этом?

– Сегодня он показал очень хорошую физическую готовность и наряду со Смоловым был очень активен. Он продолжает оставаться серьёзным опасным игроком.
Теги: Сборная Кореи Сборная России Кокорин
Сегодня, 19:13
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 19:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Без бабла явно не обошлось, если перевели правильно...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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