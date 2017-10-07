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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Умер Константин Сарсания...
7 октября 2017 года не стало спортивного директора футбольного клуба "Зенит" Константина Сарсания. Ему было 49 лет.
Реакция на эту новость одна - шок. Трудно подобрать какие-то слова, в голове вопрос: "Как же так?". Человек, который находился в самом расцвете сил, так резко и неожиданно уходит из жизни...
Константин Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве. Занимался в СДЮШОР московского "Динамо", выступал за дубль команды. Играл за дубль московского "Спартака", воронежский "Факел", московскую "Красную Пресню", а также за "Спартак" из Орджоникидзе (нынешний Владикавказ). В 1991 году отправился играть во Францию за местные клубы "Армантьер" и "Дюнкерк". В 1993 году завершил футбольную карьеру и стал одним из первых российских футбольных агентов.
В 1990-е годы Константин Сарсания становится важной фигурой на отечественном трансферном рынке - к примеру, с его помощью Александр Панов перешел в "Сент-Этьен", а Денис Клюев из "Динамо" оказался в "Фейеноорде". В начале 2000-х Сарсания развивает свой проект "Академика", основной задачей которого была подготовка молодых российских игроков для игры за рубежом.
В 2003 году Константин Сарсания начинает плотно работать с Курбаном Бердыевым в "Рубине". Та команда, которую усилили Сибайя, Калисто, Скотти и многие другие, сходу взяла бронзовые медали Премьер-Лиги. Также Сарсания участвовал в переходе Алехандро Домингеса в "Рубин".
В 2006 году Сарсания занял пост спортивного директора в "Зените". При нем в команду перешли Роман Широков, Анатолий Тимощук, Константин Зырянов, Виктор Файзулин, Мартин Шкртел, Мигель Данни. Успехи "Зенита" того времени во многом связаны и с трансферной политикой клуба, которую осуществлял Константин Сарсания.
В конце 2008 года Сарсания становится главным тренером подмосковных "Химок". В 2009-м году покидает пост и занимает должность спортивного директора московского "Динамо". За время работы Сарсания в клубе "Динамо" подписало Игоря Семшова, Андрея Воронина, Кевина Кураньи и Александра Самедова, которые стали ключевыми фигурами команды.
В феврале 2010-го года Сарсания становится советником президента РФС Сергея Фурсенко по спортивным вопросам. В августе 2010-го становится главным тренером воронежского "Факела", где проводит 2 года. С 2013-го по 2017-й год тренирует литовский "Атлантас".
27 мая 2017 года Константин Сарсания вновь занимает пост спортивного директора "Зенита". Летом в команду приходят аргентинцы Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Матиас Краневиттер, Эммануэль Маммана, Эмилиано Ригони. Также "Зенит" подписывает Далера Кузяева, Александра Ерохина, Дмитрия Полоза и Дениса Терентьева. Эти люди составляют костяк новой команды Роберто Манчини.
5 октября Сарсания попал в больницу, спустя два дня его не стало. Причина смерти - оторвавшийся тромб.
Коллектив Rusfootball.info выражает свои соболезнования родным и близким Константина Сергеевича Сарсания...
Реакция на эту новость одна - шок. Трудно подобрать какие-то слова, в голове вопрос: "Как же так?". Человек, который находился в самом расцвете сил, так резко и неожиданно уходит из жизни...
Константин Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве. Занимался в СДЮШОР московского "Динамо", выступал за дубль команды. Играл за дубль московского "Спартака", воронежский "Факел", московскую "Красную Пресню", а также за "Спартак" из Орджоникидзе (нынешний Владикавказ). В 1991 году отправился играть во Францию за местные клубы "Армантьер" и "Дюнкерк". В 1993 году завершил футбольную карьеру и стал одним из первых российских футбольных агентов.
В 1990-е годы Константин Сарсания становится важной фигурой на отечественном трансферном рынке - к примеру, с его помощью Александр Панов перешел в "Сент-Этьен", а Денис Клюев из "Динамо" оказался в "Фейеноорде". В начале 2000-х Сарсания развивает свой проект "Академика", основной задачей которого была подготовка молодых российских игроков для игры за рубежом.
В 2003 году Константин Сарсания начинает плотно работать с Курбаном Бердыевым в "Рубине". Та команда, которую усилили Сибайя, Калисто, Скотти и многие другие, сходу взяла бронзовые медали Премьер-Лиги. Также Сарсания участвовал в переходе Алехандро Домингеса в "Рубин".
В 2006 году Сарсания занял пост спортивного директора в "Зените". При нем в команду перешли Роман Широков, Анатолий Тимощук, Константин Зырянов, Виктор Файзулин, Мартин Шкртел, Мигель Данни. Успехи "Зенита" того времени во многом связаны и с трансферной политикой клуба, которую осуществлял Константин Сарсания.
В конце 2008 года Сарсания становится главным тренером подмосковных "Химок". В 2009-м году покидает пост и занимает должность спортивного директора московского "Динамо". За время работы Сарсания в клубе "Динамо" подписало Игоря Семшова, Андрея Воронина, Кевина Кураньи и Александра Самедова, которые стали ключевыми фигурами команды.
В феврале 2010-го года Сарсания становится советником президента РФС Сергея Фурсенко по спортивным вопросам. В августе 2010-го становится главным тренером воронежского "Факела", где проводит 2 года. С 2013-го по 2017-й год тренирует литовский "Атлантас".
27 мая 2017 года Константин Сарсания вновь занимает пост спортивного директора "Зенита". Летом в команду приходят аргентинцы Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Матиас Краневиттер, Эммануэль Маммана, Эмилиано Ригони. Также "Зенит" подписывает Далера Кузяева, Александра Ерохина, Дмитрия Полоза и Дениса Терентьева. Эти люди составляют костяк новой команды Роберто Манчини.
5 октября Сарсания попал в больницу, спустя два дня его не стало. Причина смерти - оторвавшийся тромб.
Коллектив Rusfootball.info выражает свои соболезнования родным и близким Константина Сергеевича Сарсания...
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