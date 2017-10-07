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Умер Константин Сарсания...

Умер Константин Сарсания...7 октября 2017 года не стало спортивного директора футбольного клуба "Зенит" Константина Сарсания. Ему было 49 лет.

Реакция на эту новость одна - шок. Трудно подобрать какие-то слова, в голове вопрос: "Как же так?". Человек, который находился в самом расцвете сил, так резко и неожиданно уходит из жизни...

Константин Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве. Занимался в СДЮШОР московского "Динамо", выступал за дубль команды. Играл за дубль московского "Спартака", воронежский "Факел", московскую "Красную Пресню", а также за "Спартак" из Орджоникидзе (нынешний Владикавказ). В 1991 году отправился играть во Францию за местные клубы "Армантьер" и "Дюнкерк". В 1993 году завершил футбольную карьеру и стал одним из первых российских футбольных агентов.

В 1990-е годы Константин Сарсания становится важной фигурой на отечественном трансферном рынке - к примеру, с его помощью Александр Панов перешел в "Сент-Этьен", а Денис Клюев из "Динамо" оказался в "Фейеноорде". В начале 2000-х Сарсания развивает свой проект "Академика", основной задачей которого была подготовка молодых российских игроков для игры за рубежом.

В 2003 году Константин Сарсания начинает плотно работать с Курбаном Бердыевым в "Рубине". Та команда, которую усилили Сибайя, Калисто, Скотти и многие другие, сходу взяла бронзовые медали Премьер-Лиги. Также Сарсания участвовал в переходе Алехандро Домингеса в "Рубин".

В 2006 году Сарсания занял пост спортивного директора в "Зените". При нем в команду перешли Роман Широков, Анатолий Тимощук, Константин Зырянов, Виктор Файзулин, Мартин Шкртел, Мигель Данни. Успехи "Зенита" того времени во многом связаны и с трансферной политикой клуба, которую осуществлял Константин Сарсания.

В конце 2008 года Сарсания становится главным тренером подмосковных "Химок". В 2009-м году покидает пост и занимает должность спортивного директора московского "Динамо". За время работы Сарсания в клубе "Динамо" подписало Игоря Семшова, Андрея Воронина, Кевина Кураньи и Александра Самедова, которые стали ключевыми фигурами команды.

В феврале 2010-го года Сарсания становится советником президента РФС Сергея Фурсенко по спортивным вопросам. В августе 2010-го становится главным тренером воронежского "Факела", где проводит 2 года. С 2013-го по 2017-й год тренирует литовский "Атлантас".

27 мая 2017 года Константин Сарсания вновь занимает пост спортивного директора "Зенита". Летом в команду приходят аргентинцы Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Матиас Краневиттер, Эммануэль Маммана, Эмилиано Ригони. Также "Зенит" подписывает Далера Кузяева, Александра Ерохина, Дмитрия Полоза и Дениса Терентьева. Эти люди составляют костяк новой команды Роберто Манчини.

5 октября Сарсания попал в больницу, спустя два дня его не стало. Причина смерти - оторвавшийся тромб.

Коллектив Rusfootball.info выражает свои соболезнования родным и близким Константина Сергеевича Сарсания...
Теги: Зенит Сарсания
Сегодня, 20:53
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(5)
№5 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:43) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мужики! Вот откровенно! Если зеня в этом сезоне выиграет чемпионат или ещё что - нибудь, они должны посвятить победы покойному... Он столько для них сделал....
Регистрация: 13.03.2012
№4 Написал: trent (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
соболезнования...земля пухом..


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№3 Написал: alleks Питер (Сегодня, 20:59) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
шокирующая новость
Регистрация: 23.03.2017
№2 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:58) #
  • +3
  •  (3)

Царство небесное, пусть земля ему будет пухом, жить бы еще ему да жить!
Регистрация: 18.03.2013
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:58) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Соболезную.
О мертвых либо хорошо, либо ничего.
Регистрация: 29.10.2010
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