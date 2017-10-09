Роналдиньо: "Милану" будет сложно попасть в Лигу чемпионов

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо дал прогноз на будущее "Милана"."Думаю, что в следующем году "Милан" станет ещё сильнее. Ему будет сложно попасть в Лигу чемпионов, но для такой команды с историей нет ничего невозможного", ? цитирует Роналдиньо сайт Джанлуки ди Марцио.