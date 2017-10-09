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Роналдиньо: "Милану" будет сложно попасть в Лигу чемпионов

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо дал прогноз на будущее "Милана".

"Думаю, что в следующем году "Милан" станет ещё сильнее. Ему будет сложно попасть в Лигу чемпионов, но для такой команды с историей нет ничего невозможного", ? цитирует Роналдиньо сайт Джанлуки ди Марцио.
Теги: Роналдиньо Милан
Сегодня, 19:02
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