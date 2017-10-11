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Денис Глушаков и Промес вернулись в общую группу "Спартака"

"Спартак" продолжает подготовку к гостевому матчу с "Ахматом", который состоится в Грозном 13 октября и начнется в 19:30.

В среду команда провела тренировку на подмосковной базе в Тарасовке. В занятии приняли участие полузащитники Денис Глушаков и Квинси Промес. Они восстановились после травм и вернулись в общую группу.

Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артём Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артём Тимофеев лечатся. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то он направлен на консультацию в клинику в Риме для решения вопроса о возможной операции в связи с травмой сухожилия левого голеностопного сустава. Из-за нее Джано не мог полноценно тренироваться последние дни.

На завтра у "Спартака" запланирована предыгровая тренировка. Ей будет предшествовать теоретическое занятие. В четверг вечером команда отправится в аэропорт, откуда вылетит в Грозный.

ФК "Спартак"
Теги: Глушаков Промес Джано Спартак
Сегодня, 18:14
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(1)
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Всё расписали про команду, всё, чем дышит..., как трогательно со стороны новостников.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 18:26) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вечная Слава врачам Спартака!
Асклепий с ними!


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" СПАРТАК не стоит сбрасывать со счетов! " М.Фернандес
Регистрация: 3.06.2012
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