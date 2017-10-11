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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Денис Глушаков и Промес вернулись в общую группу "Спартака"
"Спартак" продолжает подготовку к гостевому матчу с "Ахматом", который состоится в Грозном 13 октября и начнется в 19:30.
В среду команда провела тренировку на подмосковной базе в Тарасовке. В занятии приняли участие полузащитники Денис Глушаков и Квинси Промес. Они восстановились после травм и вернулись в общую группу.
Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артём Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артём Тимофеев лечатся. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то он направлен на консультацию в клинику в Риме для решения вопроса о возможной операции в связи с травмой сухожилия левого голеностопного сустава. Из-за нее Джано не мог полноценно тренироваться последние дни.
На завтра у "Спартака" запланирована предыгровая тренировка. Ей будет предшествовать теоретическое занятие. В четверг вечером команда отправится в аэропорт, откуда вылетит в Грозный.
ФК "Спартак"
В среду команда провела тренировку на подмосковной базе в Тарасовке. В занятии приняли участие полузащитники Денис Глушаков и Квинси Промес. Они восстановились после травм и вернулись в общую группу.
Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артём Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артём Тимофеев лечатся. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то он направлен на консультацию в клинику в Риме для решения вопроса о возможной операции в связи с травмой сухожилия левого голеностопного сустава. Из-за нее Джано не мог полноценно тренироваться последние дни.
На завтра у "Спартака" запланирована предыгровая тренировка. Ей будет предшествовать теоретическое занятие. В четверг вечером команда отправится в аэропорт, откуда вылетит в Грозный.
ФК "Спартак"
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