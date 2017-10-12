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Леонид Слуцкий и Яровинский с флагом ЦСКА в раздевалке "Халла" (фото)

В сети появилось совместное фото главного тренера "Халл Сити" Леонида Слуцкого и нового стратегического директора клуба Олега Яровинского.

Слуцкий, Яровинский и четверо игроков сфотографировались в раздевалке "тигров" с флагом ЦСКА.

Теги: Слуцкий Яровинский Халл Сити ЦСКА
Вчера, 22:48
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(3)
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 00:10) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
Получается любое поражение Халла автоматически приравнивается к ослочпоку smile

Приравнивай! Свиньям все разрешено приравнивать. А у остальных все в порядке с головой.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
удачи пузотёру
Регистрация: 27.08.2008
№4 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
Очередное проявление свинского отношения к футболу как к спортивной игре.

свинство это когда в чужой стране и в чужом клубе размахивают чужими тряпками,это по меньшей мере неуважение к клубу и его болельщикам,тебе бы понравилось если бы к примеру ваш бульбаш тряпками Батэ размахивал в раздевалке?А если уж позволили себе подобные вещи значит мы имеем основания приравнивать неудачные игры Халла к конечпоку
Регистрация: 6.04.2016
№3 Написал: molot327 Москва (Вчера, 23:03) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
Получается любое поражение Халла автоматически приравнивается к ослочпоку

Очередное проявление свинского отношения к футболу как к спортивной игре.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 22:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Доиграются".Забыли ,что они не дома.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Spartak СССР (Вчера, 22:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Получается любое поражение Халла автоматически приравнивается к ослочпоку smile
Регистрация: 6.04.2016
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