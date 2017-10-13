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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Червиченко: говорят, что "Спартак" вернулся? После игры с "Севильей" эти разговоры закончатся
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Ахмата" (2:1) в рамках 13-го тура чемпионата России.
- Как вам игра?
Смешанные впечатления... В первом тайме "Спартак" был гораздо лучше соперника, и гол гостей - это логичное развитие событий. А во втором тайме со "Спартаком" стало происходить гораздо раньше то, что ранее происходило на последних минутах, и в итоге соперник, явно уступавший, сравнял счёт не в концовке, а где-то в середине тайма. Но дело закончилось итоговой победой москвичей, и мне кажется, что "Ахмат" был как-то слабоват, отсутствовали два основных игрока середины поля, да и Олег Кононов, честно говоря, как-то неубедителен, это не тот тренер, как мне кажется, который способен бороться за верхние строчки.
Ну и в эпизоде с голом Лоренсо Мельгарехо, как мне показалось, Луис Адриано находился в полуметровом офсайде. Вообще я заметил, что когда возникают какие-то спорные моменты у ворот "Спартака" - повторы либо не дают, либо дают как-то искажённо. Когда же спорные моменты у ворот соперников "красно-белых" - повторы всегда дают вовремя, по пять-шесть раз и со всех ракурсов (смеётся).
- Говорили, что если "Спартак" выиграет в Грозном - это будет означать, что "Спартак" вернулся! Вернулся ли "Спартак"?
(После паузы) Куда?
- В борьбу...
Думаю, во вторник все эти разговоры утихнут.
- Давайте как раз поговорим о матче с "Севильей". В каком настроении подойдут москвичи к этой встречи?
Они могут подходить в любом настроении, но раз им "Ахмат" не в своей лучшей форме доставил проблемы, то "Севилья" доставит тем более. Сегодня "Спартак" смотрелся блекло, и я думаю, что во вторник всё будет очень трагично. Не понимаю, кто из состава "красно-белых" по скоростям будет соперничать с испанцами. Если только Александр Селихов, который и сегодня смотрелся очень здорово, не будет творить чудеса в своих воротах. Мне понравилась его манера игры Нойера с выходами из ворот, при Реброве на поле, может, всё было бы по-другому.
- Фактор домашнего поля в игре с "Севильей" не поможет?
Когда команды находятся на разных уровнях - никакие факторы не помогут. Если только снег с дождём не выпадет в этот день и погасит скорость и технику гостей. Вот тогда можно пробовать кусаться, а при нормальных условиях шансы практически никакие.
- Исходя из этих слов болельщики будут говорить, что "Спартак" и "Ливерпуль", сыгравшие в Москве вничью, команды одного уровня...
Это глупости! Вспомните сколько моментов не реализовали англичане! И дело не только в плохой реализации эпизодов, дело в целом в какой-то вальяжности, которая присутствовала у мерсисайдцев в этот вечер. Испанцы же ещё и исторически крайне неудобные соперники отечественным командам, они такие вещи не прощают и будут реализовывать максимальное количество шансов, да и с техникой у них получше. Думаю, у "Спартака" будет много проблем, тем более много травмированных и матч с "Ахматом" получился очень тяжёлым, после которого тяжело восстановиться в короткие сроки.
- Как вам игра?
Смешанные впечатления... В первом тайме "Спартак" был гораздо лучше соперника, и гол гостей - это логичное развитие событий. А во втором тайме со "Спартаком" стало происходить гораздо раньше то, что ранее происходило на последних минутах, и в итоге соперник, явно уступавший, сравнял счёт не в концовке, а где-то в середине тайма. Но дело закончилось итоговой победой москвичей, и мне кажется, что "Ахмат" был как-то слабоват, отсутствовали два основных игрока середины поля, да и Олег Кононов, честно говоря, как-то неубедителен, это не тот тренер, как мне кажется, который способен бороться за верхние строчки.
Ну и в эпизоде с голом Лоренсо Мельгарехо, как мне показалось, Луис Адриано находился в полуметровом офсайде. Вообще я заметил, что когда возникают какие-то спорные моменты у ворот "Спартака" - повторы либо не дают, либо дают как-то искажённо. Когда же спорные моменты у ворот соперников "красно-белых" - повторы всегда дают вовремя, по пять-шесть раз и со всех ракурсов (смеётся).
- Говорили, что если "Спартак" выиграет в Грозном - это будет означать, что "Спартак" вернулся! Вернулся ли "Спартак"?
(После паузы) Куда?
- В борьбу...
Думаю, во вторник все эти разговоры утихнут.
- Давайте как раз поговорим о матче с "Севильей". В каком настроении подойдут москвичи к этой встречи?
Они могут подходить в любом настроении, но раз им "Ахмат" не в своей лучшей форме доставил проблемы, то "Севилья" доставит тем более. Сегодня "Спартак" смотрелся блекло, и я думаю, что во вторник всё будет очень трагично. Не понимаю, кто из состава "красно-белых" по скоростям будет соперничать с испанцами. Если только Александр Селихов, который и сегодня смотрелся очень здорово, не будет творить чудеса в своих воротах. Мне понравилась его манера игры Нойера с выходами из ворот, при Реброве на поле, может, всё было бы по-другому.
- Фактор домашнего поля в игре с "Севильей" не поможет?
Когда команды находятся на разных уровнях - никакие факторы не помогут. Если только снег с дождём не выпадет в этот день и погасит скорость и технику гостей. Вот тогда можно пробовать кусаться, а при нормальных условиях шансы практически никакие.
- Исходя из этих слов болельщики будут говорить, что "Спартак" и "Ливерпуль", сыгравшие в Москве вничью, команды одного уровня...
Это глупости! Вспомните сколько моментов не реализовали англичане! И дело не только в плохой реализации эпизодов, дело в целом в какой-то вальяжности, которая присутствовала у мерсисайдцев в этот вечер. Испанцы же ещё и исторически крайне неудобные соперники отечественным командам, они такие вещи не прощают и будут реализовывать максимальное количество шансов, да и с техникой у них получше. Думаю, у "Спартака" будет много проблем, тем более много травмированных и матч с "Ахматом" получился очень тяжёлым, после которого тяжело восстановиться в короткие сроки.
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