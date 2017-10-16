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Кирилл Комбаров: брату еще далеко до Титова

Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров поздравил своего брата Дмитрия с 200-м матчем за "Спартак".

"До Титова (324 матча) ему, конечно, ещё далеко, но тем не менее поздравляю Диму с этим достижением. Пусть двигается дальше и попробует побить рекорд Егора. Всё будет зависеть только от него", - цитирует Комбарова "Чемпионат".
Теги: Комбаров К. Комбаров Д.
Сегодня, 09:07
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№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 09:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сравнил. В том Спартаке Комбаров в дубле бы на замены выходил.
Регистрация: 27.04.2009
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