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Давид Алаба по-прежнему привлекает внимание "Реала"

Защитник "Баварии" Давид Алаба может продолжить карьеру в "Реале", сообщает Sport.es.

Мадридцы рассматривают вариант с австрийцем из-за того, что левые и центральные защитники команды часто травмируются.

"Реал" уже пытался приобрести Алабу минувшим летом, но мюнхенцы ответили отказом.
Теги: Алаба Бавария Реал Трансферы
Сегодня, 21:36
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