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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Давид Алаба по-прежнему привлекает внимание "Реала"
Защитник "Баварии" Давид Алаба может продолжить карьеру в "Реале", сообщает Sport.es.
Мадридцы рассматривают вариант с австрийцем из-за того, что левые и центральные защитники команды часто травмируются.
"Реал" уже пытался приобрести Алабу минувшим летом, но мюнхенцы ответили отказом.
Мадридцы рассматривают вариант с австрийцем из-за того, что левые и центральные защитники команды часто травмируются.
"Реал" уже пытался приобрести Алабу минувшим летом, но мюнхенцы ответили отказом.
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