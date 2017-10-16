Давид Алаба по-прежнему привлекает внимание "Реала"

Защитник "Баварии" Давид Алаба может продолжить карьеру в "Реале", сообщает Sport.es.Мадридцы рассматривают вариант с австрийцем из-за того, что левые и центральные защитники команды часто травмируются."Реал" уже пытался приобрести Алабу минувшим летом, но мюнхенцы ответили отказом.