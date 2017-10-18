Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно

Экс-нападающий «Спартака», киевского «Динамо», «Бенфики» и сборной России в интервью журналисту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину оценил исход матча «Спартак» - «Севилья»- В принципе не то чтобы её прямо боялись. Вопрос был в том, насколько «Спартак» сможет преодолеть груз давления. То, что мы видели ранее в матче с «Ливерпулем» и в чемпионате: у команды есть какие-то проблемы с психологией. В матче с англичанами над «Спартаком» словно висел какой-то груз. И это вызывало опасения.А «Севилья», это, без сомнений уровень. Это команда, что занимает 4-5 места в Испании. Эта команда может контроллировать, разыгрывать мяч, умеет создавать и забивать голы. Тут было важно сыграть «Спартаку». И сделать это, скажем так – более расковано. Да, понятно, что нужна концентрация. Это ведь Лига Чемпионов – в некоторых моментах тут нужно потерпеть.«Спартак» сегодня терпел, и они молодцы. Особенно в моменте, когда Комбаров вынес мяч с линии ворот – это был переломный момент. Плюс, нужно отдать должно самоотдаче и желанию спартаковцев. Это было явно видно. Также немаловажно то, что все моменты и даже полумоменты что были созданы – они сегодня использовали, они все их реализовали. Команда хорошо разобрала соперников, изучила их атаки. А также стремилась использовать свои быстрые варианты, что и получилось.Понятно, что всё это не без доли везения – не вынеси этот мяч Комбаров – думаю, эту игру было бы спасти сложновато. Нет, может быть ничейного результата в этом случае «Спартак» бы и добился, но с точки зрения психологии всё разворачивалось далеко не в сторону нашей команды.- Перед его выходом было понятно что Ивелин Попов по ряду моментов не успевал. И это становилось проблемой в центральной зоне полузащиты. Выход Пашалича – это задумка тренера, направленная на укрепление этой позиции. Не то, чтобы центральная зона уже начинала разваливаться, но начинали переставать контролировать ситуацию. Пашалич молодец, справился с задачей. Его выход на поле радует рядом игровых моментов.Плюс, в это же время «Спартак» удачно начал перекрывать фланги. Да, на них всё ещё создавались моменты, но спартаковцы начали по крайней мере стараться их контролировать.- По тому что я видел – это очень похоже на надрыв задней поверхности бедра. Самедов сразу-же показал что ему необходима замена, даже без консультации с врачами. То есть он понимал что это, и тут будь ты хоть каким бойцом – подобное повреждение просто не даст тебе играть. По Самедову было ясно что это надрыв, и это очень неприятно. Такое лечится только временем. Как-минимум подобная травма залечивается за 2 недели. А обычно это 21 день.- Через неделю «Спартаку» придётся очень сложно. Тут и травмированные игроки, что не могли принимать участие в матче – вполне возможно что смогут принять участие в игре. Плюс это Испания, домашний матч, это свои болельщики. И в «Севилье» все понимают что в этой игре на карте стоит непосредственный выход из группы. Насколько «Спартак» сможет справиться с этим давлением на выездном матче? Да, дома они молодцы, но тут были свои болельщики. Плюс да, должна появиться уверенность в себе.Но «Севилья» дома — это будет совсем другой футбол. И «Спартаку» будет очень тяжело. Тут тренерскому штабу нужно будет серьёзно поломать голову над тем как играть, и кого выпускать непосредственно на поле. Играть ли в четыре или в пять защитников – тут нужно думать. Потому что по большому счёту в ответной игре нас устраивает и ничья. Даже при нём мы на 60-70 процентов уже решаем задачу выхода из группы.Поэтому в этом выездном матче на первое место выходит тренерская мысль. Повторюсь: «Севилья» дома и «Севилья» на выезде это две разные команды. И тут нужно будет серьёзно поломать голову. Плюс, много зависит от того, в насколько хорошей форме команды подойдут к матчу. Потому что наверняка в эти предстоящие 90 минут будет запредельная беготная и настрой.Это ведь не чемпионат России.- Я бы не сказал прямо так. Нужно знать что по этому поводу думает руководство. Но для «Спартака» это решающий матч в плане выхода в следующий этап. Но даже если мы допустим у, например, у руководства есть какие-то мысли о возможной замене тренера – то для Карреры выход в следующий этап… Да, это действительно так.Тут поймут и кубок, и естественно чемпионат, где на самом деле будет уже сложно включиться в борьбу. Нет, такое бывает, но в этой ситуации уже очень сложно бороться за золото. И в этом плане – да, для Карреры это, если, уточню – у руководства есть такие мысли – это определяющий матч. Нет, даже в случае проигрыша шансы на выход остаются в любом случае. Но при положительном результате это серьёзное усиление позиции. И в этом смысле для Карреры эта игра.. ну, пусть не определяющий, но очень важный матч.