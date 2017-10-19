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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Еще одни викинги и постсоветское дерби. "Зенит" и "Локомотив" продолжают борьбу в Лиге Европы
Сегодня вечером состоится третий тур группового турнира Лиги Европы, в котором примут участие и два представителя нашей державы. Rusfootball.info рассказывает обо всем, что окружает матчи "Зенита" и "Локомотива", которые пока что лидируют в своих квартетах.
"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) – "Русенборг" (Тронхейм, Норвегия)
Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург"
Начало встречи – 20:00 (мск)
Арбитр – Тобиас Штилер (Германия)
Двадцать лет тому назад Северная столица наверняка ожидала бы визита "Русенборга" с трепетом, и никто бы не сомневался в его фаворитском статусе. "Зенит" на тот момент Европе был практически неизвестен, тогда как бессменный чемпион Норвегии постоянно участвовал в групповых турнирах ЛЧ, где становился крепким орешком даже для признанных грандов, а однажды отправил в кювет сам "Милан" (одолев его на "Сан-Сиро") и вышел в весеннюю стадию Лиги Чемпионов.
Но все меняет время. С тех пор "сине-бело-голубые" обзавелись серьезным авторитетом на международной арене, завоевали Кубок и Суперкубок УЕФА, а тронхеймцы, напротив, ушли с некогда высоких позиций. Одно время "маленькие тролли" даже у себя на родине делили первые роли с другими клубами.
Сейчас "Русенборг" – снова флагман норвежского футбола, и за пять туров до завершения тамошнего первенства лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на десять очков. Кстати, из этого можно сделать вывод, что основное внимание подопечные Коре Ингебригтсена нынче уделяют именно Лиге Европы, так как в родном чемпионате они свои задачи уже, по сути, решили.
В еврокубках же нынешний тронхеймский коллектив – середняк, если не хуже. Он и до группового турнира ЛЕ добирается далеко не всегда, про Лигу Чемпионов и вовсе лучше умолчать. Вот и в нынешнем сезоне попытка пробиться в группу ЛЧ завершилась для "Русенборга" поражением в третьем квалифайраунде от "Селтика". Суммарная же виктория в противостоянии с финалистом минувшей Лиги Европы "Аяксом" свидетельствует не столько о силе чемпиона Норвегии, сколько о системном кризисе в голландском футболе.
Тем не менее, чего "Зениту" нельзя допускать ни в коем случае, так это шапкозакидательского настроения. Под началом Коре Ингбригтсена играет опытная и очень боевитая команда, которая сражается от первой до последней секунды матча, не щадя ни себя, ни соперника. Если ты уступаешь "Русенборгу" в желании, пытаешься взять его малой кровью – пиши пропало.
Не буду оригинален, заявив, что главной силой в составе сегодняшних гостей Северной Пальмиры является Никлас Бендтнер. Он же – единственный по-настоящему известный игрок нынешнего тронхеймского созыва. Опыт выступлений за "Арсенал" (отнюдь не тульский), "Ювентус" и "Вольфсбург" говорит сам за себя. Правда, на протяжении всей своей карьеры 29-летний форвард сборной Дании вызывал у болельщиков противоречивые эмоции и прославился не результативностью, а умением множить на ноль великолепные моменты. Однако сие никак не отменяет способности Никласа забить в любой момент при любом ходе встречи, потому сегодняшним вечером обороне "Зенита" необходимо уделить датчанину пристальное внимание.
Еще одна приметная фигура в стане норвежского гранда – нигериец Самуэль Адегбенеро. В отличие от партнера по атаке, 21-летний африканец отличается техничностью и юркостью. О том, насколько он опасен, говорят голые цифры: из пяти мячей, которые "Русенборг" провел в ворота "Аякса", три на счету Самуэля.
Впрочем, тревогу за полпреда нашей державы вызывает не столько соперник, коего "Зенит" превосходит в классе и обязан побеждать, сколько состояние самих питерцев. До перерыва на матчи сборных они потеряли очки на поле одного из главных аутсайдеров РФПЛ, а после возобновления первенства уступили в родных стенах другому представителю нижней части турнирной таблицы, создав минимум моментов у его ворот. Возникает подозрение, что в планах Манчини произошел надлом.
Однако будем надеяться на то, что поединок с "Арсеналом" был лишь эпизодом, и сегодня уже пришедшие в себя после вояжей в национальные команды "сине-бело-голубые" покажут свой настоящий уровень и расправятся с крепеньким, но откровенно посредственным норвежским клубом.
Ориентировочные составы
"Зенит": Лунев, Жирков, Маммана, Иванович, Кришито, Краневиттер, Кузяев, Шатов, Паредес, Кокорин, Дриусси.
"Русенборг": Хансен, Хеденстад, Бьердаль, Мелинг, Региниуссен, Конрадссен, Трондсен, Лундемо, Йенсен, Бендтнер, Адегбенро.
Прогноз – 2:0
"Шериф" (Тирасполь, Молдова) – "Локомотив" (Москва, Россия)
Тирасполь. Стадион "Шериф"
Начало встречи – 22:05 (мск)
Арбитр – Иштван Вад (Венгрия)
Удивительная ситуация сложилась в группе F: после двух туров "Локомотив" является единственной командой квартета, которая не только побеждала, но и вообще забивала! А все потому, что из четырех поединков сразу три завершились нулевыми ничьими.
Такое положение дел дает "железнодорожникам" определенное стратегическое преимущество, потому вряд ли они огорчатся, если увезут из столицы Приднестровья лишь одно очко. Тем не менее, в Тирасполь подопечные Юрия Семина наверняка отправились исключительно за победой.
В ПМР, тем временем, царит настоящий футбольный бум. Для молдавских болельщиков встреча местного чемпиона с российским клубом – событие особенное, принципиальное, на уровне регионального дерби. Потому можно не сомневаться, что сегодня на поле стадиона "Шериф" хозяева выйдут с запредельным настроем, тем более что им-то точно нужна виктория: подшефные итальянского тренера Роберта Бордина (этот 52-летний специалист, к слову, родился в… Ливии) прекрасно понимают, что главные свои шансы они должны ловить в родных стенах, а поскольку тремя неделями ранее "осы" поделили на своем поле зачетные пункты с "Копенгагеном", им кровь из носу нужно обыгрывать "Локо", дабы всерьез рассчитывать на выход из группы (заметим по ходу дела, что в текущем розыгрыше Лиги Европы флагман молдавского футбола пока что играет исключительно вничью, причем три предыдущих матча с его участием завершились без голов!)
Если говорить в целом, то желто-черный интернационал (а в "Шерифе" собраны молдаване, белорусы, бразильцы, черногорцы, хорваты, бельгийцы, есть даже хавбек Вилфред Балима из Буркина Фасо) в домашних встречах делает ставку на атаку, старается держать мяч под своим контролем и наступать большими силами, используя как скоростные фланги с навесами и прострелами, так и комбинации, разыгрываемые мелким и средним пасом. Скорее всего, против "Локомотива" приднестровские футболисты будут действовать осторожно, но вряд ли согласятся отдать россиянам территориальную инициативу.
Впрочем "красно-зеленые", видимо, и сами не будут против этого возражать: опытнейший и хитрый ЮрПалыч наверняка внимательно изучил игру предстоящего соперника и прекрасно понял, что чемпиона Молдовы можно ловить на контратаках, благо, оборона "Шерифа" далека от идеальных образцов. Думается, сценарий поединка в Тирасполе будет простым: хозяева прощупывают защитные порядки "Локо" на предмет брешей и щелей, а гости вступают в прессинг около центральной линии и после перехвата мяча стараются как можно быстрее доставить его в свободные зоны поблизости от штрафной площадки противника.
Обладатели Кубка России превосходят "ос" в исполнительском мастерстве и обязаны доказать это. На минувших выходных дружина Семина продемонстрировала посредственный футбол в Уфе, так что выезд в столицу ПМР – прекрасный повод реабилитироваться в глазах собственных поклонников. И даже, если сегодня не сыграет испытывающий проблемы со здоровьем Фарфан, "Локомотив" должен справляться с "Шерифом". Тем более что и братьям Миранчукам нужно преподнести достойный подарок ко дню рождения, который они отпраздновали двумя днями ранее.
Ориентировочные составы
"Шериф": Микулич, Сушич, Кристиано, Кулушич, Посмак, Раку, де Ноийер, Кендыш, Антон, Мугоша, да Силва.
"Локомотив": Гильерме, Рыбусь, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Тарасов, Фарфан, Ал. Миранчук, Фернандеш, Эдер.
Прогноз – 1:1
Фото: Azerisport.com, ФК Локомотив, Спорт-Экспресс
Сергей Янков, Rusfootball.info
"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) – "Русенборг" (Тронхейм, Норвегия)
Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург"
Начало встречи – 20:00 (мск)
Арбитр – Тобиас Штилер (Германия)
Двадцать лет тому назад Северная столица наверняка ожидала бы визита "Русенборга" с трепетом, и никто бы не сомневался в его фаворитском статусе. "Зенит" на тот момент Европе был практически неизвестен, тогда как бессменный чемпион Норвегии постоянно участвовал в групповых турнирах ЛЧ, где становился крепким орешком даже для признанных грандов, а однажды отправил в кювет сам "Милан" (одолев его на "Сан-Сиро") и вышел в весеннюю стадию Лиги Чемпионов.
Но все меняет время. С тех пор "сине-бело-голубые" обзавелись серьезным авторитетом на международной арене, завоевали Кубок и Суперкубок УЕФА, а тронхеймцы, напротив, ушли с некогда высоких позиций. Одно время "маленькие тролли" даже у себя на родине делили первые роли с другими клубами.
Сейчас "Русенборг" – снова флагман норвежского футбола, и за пять туров до завершения тамошнего первенства лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на десять очков. Кстати, из этого можно сделать вывод, что основное внимание подопечные Коре Ингебригтсена нынче уделяют именно Лиге Европы, так как в родном чемпионате они свои задачи уже, по сути, решили.
В еврокубках же нынешний тронхеймский коллектив – середняк, если не хуже. Он и до группового турнира ЛЕ добирается далеко не всегда, про Лигу Чемпионов и вовсе лучше умолчать. Вот и в нынешнем сезоне попытка пробиться в группу ЛЧ завершилась для "Русенборга" поражением в третьем квалифайраунде от "Селтика". Суммарная же виктория в противостоянии с финалистом минувшей Лиги Европы "Аяксом" свидетельствует не столько о силе чемпиона Норвегии, сколько о системном кризисе в голландском футболе.
Тем не менее, чего "Зениту" нельзя допускать ни в коем случае, так это шапкозакидательского настроения. Под началом Коре Ингбригтсена играет опытная и очень боевитая команда, которая сражается от первой до последней секунды матча, не щадя ни себя, ни соперника. Если ты уступаешь "Русенборгу" в желании, пытаешься взять его малой кровью – пиши пропало.
Не буду оригинален, заявив, что главной силой в составе сегодняшних гостей Северной Пальмиры является Никлас Бендтнер. Он же – единственный по-настоящему известный игрок нынешнего тронхеймского созыва. Опыт выступлений за "Арсенал" (отнюдь не тульский), "Ювентус" и "Вольфсбург" говорит сам за себя. Правда, на протяжении всей своей карьеры 29-летний форвард сборной Дании вызывал у болельщиков противоречивые эмоции и прославился не результативностью, а умением множить на ноль великолепные моменты. Однако сие никак не отменяет способности Никласа забить в любой момент при любом ходе встречи, потому сегодняшним вечером обороне "Зенита" необходимо уделить датчанину пристальное внимание.
Еще одна приметная фигура в стане норвежского гранда – нигериец Самуэль Адегбенеро. В отличие от партнера по атаке, 21-летний африканец отличается техничностью и юркостью. О том, насколько он опасен, говорят голые цифры: из пяти мячей, которые "Русенборг" провел в ворота "Аякса", три на счету Самуэля.
Впрочем, тревогу за полпреда нашей державы вызывает не столько соперник, коего "Зенит" превосходит в классе и обязан побеждать, сколько состояние самих питерцев. До перерыва на матчи сборных они потеряли очки на поле одного из главных аутсайдеров РФПЛ, а после возобновления первенства уступили в родных стенах другому представителю нижней части турнирной таблицы, создав минимум моментов у его ворот. Возникает подозрение, что в планах Манчини произошел надлом.
Однако будем надеяться на то, что поединок с "Арсеналом" был лишь эпизодом, и сегодня уже пришедшие в себя после вояжей в национальные команды "сине-бело-голубые" покажут свой настоящий уровень и расправятся с крепеньким, но откровенно посредственным норвежским клубом.
Ориентировочные составы
"Зенит": Лунев, Жирков, Маммана, Иванович, Кришито, Краневиттер, Кузяев, Шатов, Паредес, Кокорин, Дриусси.
"Русенборг": Хансен, Хеденстад, Бьердаль, Мелинг, Региниуссен, Конрадссен, Трондсен, Лундемо, Йенсен, Бендтнер, Адегбенро.
Прогноз – 2:0
"Шериф" (Тирасполь, Молдова) – "Локомотив" (Москва, Россия)
Тирасполь. Стадион "Шериф"
Начало встречи – 22:05 (мск)
Арбитр – Иштван Вад (Венгрия)
Удивительная ситуация сложилась в группе F: после двух туров "Локомотив" является единственной командой квартета, которая не только побеждала, но и вообще забивала! А все потому, что из четырех поединков сразу три завершились нулевыми ничьими.
Такое положение дел дает "железнодорожникам" определенное стратегическое преимущество, потому вряд ли они огорчатся, если увезут из столицы Приднестровья лишь одно очко. Тем не менее, в Тирасполь подопечные Юрия Семина наверняка отправились исключительно за победой.
В ПМР, тем временем, царит настоящий футбольный бум. Для молдавских болельщиков встреча местного чемпиона с российским клубом – событие особенное, принципиальное, на уровне регионального дерби. Потому можно не сомневаться, что сегодня на поле стадиона "Шериф" хозяева выйдут с запредельным настроем, тем более что им-то точно нужна виктория: подшефные итальянского тренера Роберта Бордина (этот 52-летний специалист, к слову, родился в… Ливии) прекрасно понимают, что главные свои шансы они должны ловить в родных стенах, а поскольку тремя неделями ранее "осы" поделили на своем поле зачетные пункты с "Копенгагеном", им кровь из носу нужно обыгрывать "Локо", дабы всерьез рассчитывать на выход из группы (заметим по ходу дела, что в текущем розыгрыше Лиги Европы флагман молдавского футбола пока что играет исключительно вничью, причем три предыдущих матча с его участием завершились без голов!)
Если говорить в целом, то желто-черный интернационал (а в "Шерифе" собраны молдаване, белорусы, бразильцы, черногорцы, хорваты, бельгийцы, есть даже хавбек Вилфред Балима из Буркина Фасо) в домашних встречах делает ставку на атаку, старается держать мяч под своим контролем и наступать большими силами, используя как скоростные фланги с навесами и прострелами, так и комбинации, разыгрываемые мелким и средним пасом. Скорее всего, против "Локомотива" приднестровские футболисты будут действовать осторожно, но вряд ли согласятся отдать россиянам территориальную инициативу.
Впрочем "красно-зеленые", видимо, и сами не будут против этого возражать: опытнейший и хитрый ЮрПалыч наверняка внимательно изучил игру предстоящего соперника и прекрасно понял, что чемпиона Молдовы можно ловить на контратаках, благо, оборона "Шерифа" далека от идеальных образцов. Думается, сценарий поединка в Тирасполе будет простым: хозяева прощупывают защитные порядки "Локо" на предмет брешей и щелей, а гости вступают в прессинг около центральной линии и после перехвата мяча стараются как можно быстрее доставить его в свободные зоны поблизости от штрафной площадки противника.
Обладатели Кубка России превосходят "ос" в исполнительском мастерстве и обязаны доказать это. На минувших выходных дружина Семина продемонстрировала посредственный футбол в Уфе, так что выезд в столицу ПМР – прекрасный повод реабилитироваться в глазах собственных поклонников. И даже, если сегодня не сыграет испытывающий проблемы со здоровьем Фарфан, "Локомотив" должен справляться с "Шерифом". Тем более что и братьям Миранчукам нужно преподнести достойный подарок ко дню рождения, который они отпраздновали двумя днями ранее.
Ориентировочные составы
"Шериф": Микулич, Сушич, Кристиано, Кулушич, Посмак, Раку, де Ноийер, Кендыш, Антон, Мугоша, да Силва.
"Локомотив": Гильерме, Рыбусь, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Тарасов, Фарфан, Ал. Миранчук, Фернандеш, Эдер.
Прогноз – 1:1
Фото: Azerisport.com, ФК Локомотив, Спорт-Экспресс
Сергей Янков, Rusfootball.info
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