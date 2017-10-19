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Брат Ромуло приехал в "Спартак" забрать золотую медаль (фото)

Брат бывшего полузащитника "Спартака" Ромуло Даниэль прибыл в расположение красно-белых, чтобы забрать чемпионскую медаль своего родственника.

В сезоне-2016/17 ныне игрок "Фламенго" провел в РФПЛ восемь матчей.

Теги: Спартак Ромуло
Сегодня, 15:28
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№4 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 15:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Эх если б не кресты мать их
Регистрация: 14.12.2015
№3 Написал: язва (Сегодня, 15:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
перечеркнутая страница !


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него с расстегнутой ширинкой вью.
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:30) #
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online

лайк
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 15:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
еще и на себя нацепил...
Регистрация: 22.08.2007
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