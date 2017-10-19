Брат Ромуло приехал в "Спартак" забрать золотую медаль (фото)

Сегодня его брат, Даниэль, приехал в офис клуба, чтобы получить и передать экс-спартаковцу заслуженную медаль за победу в чемпионате России! pic.twitter.com/e1xhlQ8ZWZ — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 19, 2017

Брат бывшего полузащитника "Спартака" Ромуло Даниэль прибыл в расположение красно-белых, чтобы забрать чемпионскую медаль своего родственника.В сезоне-2016/17 ныне игрок "Фламенго" провел в РФПЛ восемь матчей.