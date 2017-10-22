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Сердар Таски: "Спартаку" удобнее бороться с играющими командами вроде "Севильи", чем с "Амкаром"

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился впечатлениями от ничьей в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Амкаром». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:0.

«Спартаку» удобнее бороться с командами вроде «Севильи», которые играют в футбол. «Амкар» поставил «автобус» у ворот. Они не шли вперед, а рассчитывали только на контратаки. Хотя если бы мы забили в первом тайме, то дальше было бы намного проще. Нам нужно было побеждать, потому что ЦСКА или «Зенит» точно потеряют завтра очки. А возможно, и обе команды», — передаёт слова Таски «Чемпионат».
Теги: Спартак Таски Амкар Севилья
Сегодня, 09:38
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№8 Написал: pasha Киров (Сегодня, 10:35) #
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online

Интересно, после ответного матча от так же утверждать будет??


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 10:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vvSpartak
дебилы

Нет.Дебил один-утекай. Ведётся на россказни пациента психбольницы


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 10:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
в борьбе есть наказание за пассивность..скоро и в футболе что-нибудь такое придумают.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№5 Написал: vvSpartak (Сегодня, 10:09) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
спартаку удобнее играть

Ну, теперь мы знаем, что спартаку было удобнее влететь питерскому Зениту 5-1, мы хоть автобус не ставим. confused

Цитата: utekay
Цитата: Blessing
спартаку было удобнее

просто все команды, готовясь к матчу, должны сто раз подумать...а как там спартачок? удобно ли ему будет?
Это и судьи должны учитывать... раз автобус, значит никаких пенальти confused

Цитата: Blessing
Цитата: utekay
просто все команды, готовясь к матчу, должны сто раз подумать...а как там спартачок? удобно ли ему будет?

И поправку в регламент внести, со спартачком в автобус не играть, технарь. confused

Цитата: utekay
Цитата: Blessing
И поправку в регламент внести, со спартачком в автобус не играть, технарь.

до этого тоже дойдёт confused иначе как поганым за пятое место бороться?

дебилы


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
И поправку в регламент внести, со спартачком в автобус не играть, технарь.

до этого тоже дойдёт confused иначе как поганым за пятое место бороться?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
просто все команды, готовясь к матчу, должны сто раз подумать...а как там спартачок? удобно ли ему будет?

И поправку в регламент внести, со спартачком в автобус не играть, технарь. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:55) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
спартаку было удобнее

просто все команды, готовясь к матчу, должны сто раз подумать...а как там спартачок? удобно ли ему будет?
Это и судьи должны учитывать... раз автобус, значит никаких пенальти confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
спартаку удобнее играть

Ну, теперь мы знаем, что спартаку было удобнее влететь питерскому Зениту 5-1, мы хоть автобус не ставим. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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