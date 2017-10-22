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"Кельн" и "Вердер" сыграли вничью

"Кельн" и "Вердер" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Германии - 0:0.

Чемпионат Германии

9 тур

"Кёльн" - "Вердер" 0:0

"Кёльн": Хорн, Ольковски, Рауш, Марох, Хайнц, Озкан, Йойич (Соренсен, 86), Биттенкорт, Цоллер (Хандверкер, 66), Осако (Клюнтер, 79), Гирасси

"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Сане, Мойсандер, Эггештайн, Юнузович, Делейни, Кайнц (Крузе, 82), Бартельс (Хайрович, 46), Бельфодиль (Эггештайн, 60)

Предупреждения: Озкан, 17, Бельфодиль, 25, Цоллер, 51, Кайнц, 52, Хайрович, 58, Йойич, 60
Теги: Кельн Вердер
Сегодня, 16:42
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