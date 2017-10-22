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Бранислав Иванович: конкурент ли нам "Спартак"? Его никто не списывал (видео)

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после ничьей с ЦСКА (0:0) не смог назвать главного соперника своей команды в борьбе за чемпионский титул.



– Есть много серьёзных команд, которые постоянно набирают очки. Мы тоже стараемся всё время выигрывать. Не знаю, впереди ещё много интересных матчей. В этот момент «Локомотив» и ЦСКА на 2-м и 3-м месте. «Спартак»? Его тоже никто не списал. У них есть время добрать очки. Мы думаем про всех – и про «Спартак», и про «Краснодар», - цитирует Ивановича Rusfootball.info.
Теги: Иванович Зенит Спартак ЦСКА Rвидео
Сегодня, 19:12
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№6 Написал: kurbath тула (Сегодня, 19:51) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
питер дырявый
ты бы про опущеный ахмат поостерегся бы говорить а сразу вспоминается твой город и губернатор целующий жопу кадырову
да хотя кули говорить ваша питеросня в честь тех кто наших солдат убивал и улицы называет и памятные доски ставит
проклятый город пидера
Регистрация: 20.11.2015
№5 Написал: Sergeevich (Сегодня, 19:27) #
  • 0
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Цитата: Пивовед
и этот про Спартак ...


Так это журналюги все, вопросы дурацкие задают)
Регистрация: 26.09.2015
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:21) #
  • -4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: Пивовед
и этот про Спартак ...

А как же ?
Когда есть зараза, надо говорить о ней, что б не началась снова эпидемия


а я смотрю- вы свой Зенит до сих пор ещё не вылечили..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: grisha (Сегодня, 19:18) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
и этот про Спартак ...

А как же ?
Когда есть зараза, надо говорить о ней, что б не началась снова эпидемия
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:15) #
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
и этот про Спартак ...

коль не вспомнил ты Спартак- ты никто и звать никак. satisfied satisfied


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: grisha (Сегодня, 19:14) #
  • -4
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец , Броня !
Всё верно - надо играть в футбол с футболистами, но и про говно нельзя забывать
ЦСКА = это интересно для футбола
Тарасовка и опущенный ахмат - это унижение игры в футбол
Регистрация: 19.04.2017
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