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Маурисио Почеттино: Кейн невероятен, настоящий профессионал, фантастический игрок

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "Ливерпулем" (4:1).

"Это было фантастическое выступление, футболисты сыграли невероятно. Сегодня было много приятных впечатлений: старание игроков, наша игра, болельщики здорово нас поддерживали. На "Уэмбли" мы начинаем чувствовать себя, как дома.

Кейн устал, было три матча за неделю, поэтому я его заменил, но очень прекрасно поработал. Кейн – фантастический игрок, один из лучших нападающих. Он невероятен, настоящий профессионал", - цитирует тренера ВВС.
Теги: Почеттино Кейн Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 21:28
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