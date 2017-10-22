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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Маурисио Почеттино: Кейн невероятен, настоящий профессионал, фантастический игрок
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "Ливерпулем" (4:1).
"Это было фантастическое выступление, футболисты сыграли невероятно. Сегодня было много приятных впечатлений: старание игроков, наша игра, болельщики здорово нас поддерживали. На "Уэмбли" мы начинаем чувствовать себя, как дома.
Кейн устал, было три матча за неделю, поэтому я его заменил, но очень прекрасно поработал. Кейн – фантастический игрок, один из лучших нападающих. Он невероятен, настоящий профессионал", - цитирует тренера ВВС.
"Это было фантастическое выступление, футболисты сыграли невероятно. Сегодня было много приятных впечатлений: старание игроков, наша игра, болельщики здорово нас поддерживали. На "Уэмбли" мы начинаем чувствовать себя, как дома.
Кейн устал, было три матча за неделю, поэтому я его заменил, но очень прекрасно поработал. Кейн – фантастический игрок, один из лучших нападающих. Он невероятен, настоящий профессионал", - цитирует тренера ВВС.
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