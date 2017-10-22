Маурисио Почеттино: Кейн невероятен, настоящий профессионал, фантастический игрок

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "Ливерпулем" (4:1)."Это было фантастическое выступление, футболисты сыграли невероятно. Сегодня было много приятных впечатлений: старание игроков, наша игра, болельщики здорово нас поддерживали. На "Уэмбли" мы начинаем чувствовать себя, как дома.Кейн устал, было три матча за неделю, поэтому я его заменил, но очень прекрасно поработал. Кейн – фантастический игрок, один из лучших нападающих. Он невероятен, настоящий профессионал", - цитирует тренера ВВС.